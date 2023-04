Lần đầu tiên có phòng trưng bày giúp nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh

“Bề mặt vỏ củ sâm Ngọc Linh xù xì, xấu xí, thô ráp do sinh trưởng trong điều kiện sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên. Trong khi đó, sâm trồng tại các tỉnh thành khác lớp vỏ ngoài có độ bóng mượt, ít sần sùi. Lưu ý thứ hai để chọn sâm Ngọc Linh là nhìn vào cấu trúc mắt. Đốt mắt sâm Ngọc Linh có nhiều rễ bám, có u cục ở gốc, khoảng cách các mắt không đều, nằm so le (hình đốt trúc). Mỗi năm phát triển một đốt. Còn sâm ở các tỉnh thành khác có thể phát triển nhiều đốt trong một năm, các đốt không so le, khoảng cách mắt đều”, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông hướng dấn người dẫn nhận diện.

Trong khi đó, chỉ ra các đặc điểm nhận diện, phân biệt cây sâm Ngọc Linh non, ông Ngụy Đình Phúc, Đội trưởng Đội QLTT số 2, Cục QLTT Kon Tum chia sẻ, đặt hai cây sâm non có độ tuổi 2 năm đứng cạnh nhau, người tiêu dùng cũng rất dễ nhận ra các đặc điểm khác biệt để phân biệt đâu là cây sâm Ngọc Linh non và cây sâm non trồng ở các tỉnh, thành phố khác. Theo đó, cây sâm Ngọc Linh non sẽ có thân, cuống lá màu trắng và dần đổi sang màu tím khi trưởng thành, quá trình này mất từ 3-5 năm đầu. Thứ hai, lá của cây sâm Ngọc Linh non có hình tròn, khác với hình thon dài của loại sâm khác. Thứ ba, lông mao trên bề mặt lá Ngọc Linh mềm hơn, dày dặn hơn; còn lông mao sẽ cứng hơn, thưa hơn trên bề mặt lá của cây sâm trồng ở các tỉnh, thành phố khác.