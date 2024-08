Lần đầu tên thật con trai Minh Hằng được hé lộ, nghe thôi đã biết "cậu cả" nhà hào môn

Đặt tên cho con dựa theo tên bố là lựa chọn của nhiều cặp vợ chồng sau khi “thiên thần nhí” chào đời. Minh Hằng và ông xã đại gia cũng không nằm ngoài số đông bố mẹ bỉm trên. Kể từ sau khi “lên chức”, Minh Hằng trở thành mẹ bỉm sữa hot nhất nhì Vbiz. Trên mạng xã hội, cô thoải mái chia sẻ những hình ảnh về cậu quý tử đầu lòng của mình, nhóc tỳ nhanh chóng nhận được sự yêu quý của nhiều người bởi vẻ ngoài đáng yêu, đích thực là bản sao của bố doanh nhân.

Được biết, con trai Minh Hằng sắp tròn 1 tuổi, “cậu ấm” được bố mẹ đặt tên ở nhà là Mỡ. Đây cũng là tên thân mật nhiều người biết đến khi nhắc về con trai Minh Hằng. Tuy nhiên, tên thật của nhóc tỳ dường như rất hiếm được đề cập.

Trước đây, trong một bài phỏng vấn, Minh Hằng từng chia sẻ: "...Lúc đặt tên cho con, ổng (chồng nữ ca sĩ) đặt nhiều cái tên, trong đó có cả tên Hyun Bin. Vì ổng nói là Hằng mê Hyun Bin nên đặt vậy để mỗi ngày được gặp Hyun Bin. Hằng mới nói đặt tên Mỡ đi vì đó là biệt danh lúc mới yêu nhau".

Sự thật ít ai phát hiện ra rằng, tên thật của bé Mỡ đã từng vô tình được hé lộ ngay vào dịp đầy tháng của cậu nhóc. Thời điểm này, Minh Hằng cũng chưa công khai rõ diện mạo con trai. Theo đó, bé Mỡ được đặt tên 3 chữ theo họ Nguyễn của bố. Chồng đại gia Minh Hằng tên thật là Nguyễn Quốc Bảo, và con trai cũng được đặt tên dựa theo họ và tên lót của bố là Nguyễn Quốc Huy.

Dựa vào từ điển tên, chữ lót “Quốc” có nghĩa là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, thường dùng đặt tên đệm cho con trai để hi vọng mai sau con có thể làm nên việc lớn. Còn chữ “Huy” trong tiếng Hán Việt có nghĩa là ánh sáng rực rỡ, ánh hào quang huy hoàng, là sự vẻ vang, rạng rỡ, nở mày nở mặt. Cha mẹ đặt tên Huy cho con với mong muốn con sẽ có một tương lai tốt đẹp, cầu được ước thấy, trăm sự đều thuận buồm xuôi gió và là niềm tự hào của cha mẹ, của gia đình.

Quốc Huy là một cái tên cả về âm sắc lẫn ý nghĩa đều vừa hay vừa ấn tượng. Mặc dù, nó không phải là tên gọi độc lạ, nhưng việc nhiều bố mẹ sử dụng, trong đó có vợ chồng Minh Hằng, càng chứng tỏ đây là cái tên vô cùng đặc biệt, mà khi nghe đến hẳn ai cũng đều có thiện cảm tốt.

Ngoài cái tên Quốc Huy, cũng còn rất nhiều những cái tên đẹp phù hợp với họ Nguyễn, các bậc cha mẹ có thể tham khảo để đặt tên cho con trai sinh năm 2024 này.

1. Nguyễn Trường An / Bảo An / Đức An / Thành An / Phú An: An lành và may mắn đức độ.

2. Nguyễn Đức Anh / Quang Anh / Huỳnh Anh / Thế Anh / Tuấn Anh / Huy Anh / Duy Anh / Việt Anh: Sáng sủa và thông minh.

3. Nguyễn Quốc Bảo / Gia Bảo / Thái Bảo / Quốc Bảo / Thiên Bảo / Duy Bảo: Người sẽ thành đạt và vang danh khắp chốn.

4. Nguyễn Gia Bách / Quang Bách / Huy Bách / Xuân Bách / Việt Bách / Hoàng Bách / Quang Bách: Sáng sủa và thông minh.

5. Nguyễn Ðức Bình / Thái Bình / Duy Bình / Quý Bình / Nhật Bình: Người có sự đức độ, mang lại yên bình cho gia đình.

6. Nguyễn Thành Công / Chí Công / Duy Công / Đức Công / Minh Công: Người công bằng, liêm minh, có trước có sau.

7. Nguyễn Việt Cường / Duy Cường / Cao Cường / Khắc Cường / Ngọc Cường / Mạnh Cường / Hùng Cường / Quốc Cường / Tuấn Cường: Mạnh mẽ, uy lực, kiên cường.

8. Nguyễn Tuấn Dương / Tùng Dương / Thái Dương / Bảo Dương / Hải Dương: Rộng lớn như biển cả và sáng như mặt trời.

9. Nguyễn Anh Dũng / Chí Dũng / Tuấn Dũng / Trí Dũng / Quang Dũng / Hùng Dũng / Hoàng Dũng: Mạnh mẽ và chí khí.