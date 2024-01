Lần đầu tên thật con trai Bảo Thy mang họ Phan được hé lộ, ý nghĩa chuẩn con đại gia cao sang quyền quý

- Đức Uy: nhân phẩm tốt, may mắn, thành công, cuộc sống êm đềm

- Ngọc Dũng: mạnh mẽ và được mọi người yêu quý

- Trung Dũng: trung thành, mạnh mẽ

- Hùng Dũng: mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm

- Cao Cường: mạnh mẽ, rắn rỏi, tài giỏi hơn người

- Hùng Cường: mạnh mẽ, vững vàng vượt qua mọi “sóng gió”

- Trọng Nam: mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo

- Thanh Tùng: mạnh mẽ, vững vàng, sống ngay thẳng

- Bảo Nam: bảo bối của bố mẹ, mong muốn con sẽ mạnh mẽ, thành công

- Chiến Thắng: mạnh mẽ, kiên cường, luôn giành được chiến thắng

- Trường An: mạnh mẽ, may mắn, bình an

- Kỳ An: thông minh hơn người và may mắn, bình an

- Đình Nguyên: khỏe mạnh, có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn

4. Đặt tên cho con trai ý nghĩa may mắn, bình an

- Gia An: ưu tú, luôn may mắn, bình an

- Minh An: thông minh, sáng suốt, cuộc sống an yên

- Bảo An: bảo vật mang đến bình an, may mắn

- An Khải: vui vẻ, bình an

- Thế Phương: bình an, hạnh phúc

- Hữu Phước: may mắn và luôn bình an

- Minh Hùng: sáng suốt, mạnh khỏe, bình an

- Nguyên Khang: bình an, có cuộc sống giàu sang, yên ổn

- Thanh Bình: điềm đạm, cao quý, gặp nhiều may mắn, bình an

Theo Người đưa tin