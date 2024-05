Lần đầu sau 15 năm, Super Junior đầy đủ 13 thành viên

Cùng năm, Kibum thông báo ngừng hoạt động với Super Junior, chuyển sang lĩnh vực diễn xuất, sau đó chính thức rời công ty năm 2015.

Năm 2014, Sungmin gây sốc khi công khai kết hôn với Kim Sa Eun, bị fan quay lưng, tẩy chay và phải tạm dừng hoạt động nhóm.

Sau 14 năm gắn bó, năm 2019, Kang In rời nhóm vì dính bê bối đời tư. Anh gây tai nạn bỏ trốn và hành hung bạn gái khi say rượu. Thấy có lỗi với các thành viên, Kang In tự nguyện rút khỏi nhóm.



Super Junior thời đầy đủ 13 thành viên.