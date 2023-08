Lần đầu lộ diện khoản chi tỷ USD của tập đoàn tỷ phú Vượng vào VinFast

Hôm nay, cổ phiếu VFS của VinFast Auto Pte. Ltd. - công ty con do Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) nắm 51,52% - chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq sau khi hợp nhất với công ty SPAC Black Spade Acquisition Co.

Theo thỏa thuận hợp nhất giữa VinFast và Black Spade, sau giao dịch, công ty hợp nhất sẽ có mức định giá lên đến hơn 27 tỷ USD.

Còn nhớ hồi tháng 5, trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh việc đầu tư vào VinFast là thể hiện trách nhiệm xã hội, lòng yêu nước. Không chỉ vậy, ông Vượng còn chia sẻ rằng về mặt kinh doanh, đây là dự án tiềm năng, có thể sau này là dự án tốt nhất của Vingroup.

Không chỉ nói suông, tập đoàn của vị tỷ phú mạnh tay chi cho dự án VinFast từ năm 2017 đến nay. Năm 2017 cũng là lúc Vingroup chính thức công bố và thực hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu ô tô Việt ra toàn cầu.