Lần đầu lộ diện bên vợ con, sao phim 'Ở nhà một mình' đón niềm vui lớn.

Culkin nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Trong bài phát biểu của mình lúc nhận sao, Culkin đã cảm ơn bạn gái Brenda Song: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Brenda, cô ấy là tất cả đối với tôi. Cô ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết trên đời này. Sau khi hai con trai của chúng tôi chào đời, tôi đã có được 3 con người mà tôi yêu thích nhất trên cuộc đời này".

Culkin được biết tới nhiều nhất trong vai trò một diễn viên nhí. Thuở nhỏ, Culkin đã xuất hiện trong những bộ phim như Rocket Gibraltar (1988), See You in the Morning (1989), Uncle Buck (1989), Home Alone (1990), Home Alone 2: Lost in New York (1992)...

Danh tiếng của Culkin tiếp tục gia tăng trong thập niên 1990. Nam diễn viên nhí đóng phim, xuất hiện trong các chương trình truyền hình, xuất hiện trong MV ca nhạc Black or White của "ông vua pop" Michael Jackson... Culkin tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim tới năm 1994 thì tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vì những bất ổn trong đời tư.

Macaulay Culkin từng "năm lần, bảy lượt" bị đồn chết trẻ vì suy sụp tới "thân tàn ma dại"

Danh tiếng đến với Macaulay Culkin từ năm lên 10 tuổi. Với vai diễn cậu bé Kevin trong Ở nhà một mình, Culkin trở thành gương mặt nhí được yêu thích hàng đầu ở Hollywood, vai diễn đó mãi là đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Culkin. Về sau này, không vai diễn nào của Culkin đạt tới độ thành công như vậy nữa.



Culkin trong phim "Ở nhà một mình".