Lần đầu Hồ Ngọc Hà nổi nóng trên sóng truyền hình

Khép lại tập 4 chương trình The New Mentor (Người mẫu toàn năng), khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà lớn tiếng với Hương Giang vì bị loại đi hai thí sinh trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Sau gần nửa chặng đường, khán giả đặt câu hỏi: Chương trình tìm lại vị thế cho người mẫu, nhưng mấy ai nhớ thí sinh vượt qua những gì. Điều đọng lại trong khán giả là những màn cãi cọ giữa huấn luyện viên, gần nhất là Hương Giang - Hồ Ngọc Hà, một tuần trước đó là màn chất vấn của Dược sĩ Tiến với Lan Khuê.

Hồ Ngọc Hà lớn tiếng với Hương Giang.

Tìm lại vị thế cho người mẫu hay đánh bóng tên tuổi cho Dược sĩ Tiến và Hương Giang

Theo luật chơi của The New Mentor, huấn luyện viên chiến thắng bảo toàn thí sinh, chọn 1 trong 4 đội là đội an toàn, hai đội còn lại phải cử hai thí sinh vào phòng loại để người chiến thắng quyết định ai ra về.

Trong tập 4, chiến thắng thuộc về Hương Giang. Cô "chơi chiêu" chọn đội Lan Khuê an toàn (vốn còn nguyên 6 thí sinh). Đội của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà lần lượt chỉ còn 4 thí sinh, phải cử hai thí sinh vào phòng loại.

Trong chương trình, Hương Giang nói giữ đội Lan Khuê an toàn là chiến thuật, bởi đội hình càng đông thành viên càng khó chiến thắng về sau. Bản thân cô cũng còn đến 6 thí sinh, cô không "đánh liều" để team mình khó chiến thắng nhất về sau.

Ở phòng loại, Hương Giang loại gương mặt mới Thanh Tuyền. Host là Dược sĩ Tiến loại người mẫu trẻ Hoàng Yến. Hai người đều đến từ team Hồ Ngọc Hà.