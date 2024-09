Lamine Yamal ghi bàn, Barcelona vẫn thua đau đớn ở Champions League

Barcelona gây thất vọng lớn khi thua AS Monaco 1-2 ở trận mở màn vòng bảng UEFA Champions League 2024-25 rạng sáng 20/9. Barcelona đang duy trì thành tích toàn thắng ở La Liga, tuy nhiên họ vẫn có sự thận trọng nhất định ở sân chơi Champions League. Thể thức mới của giải đấu số một châu Âu khiến các đội bóng không được phép sảy chân dù chỉ một trận đấu. Ở trận đấu mở màn vòng bảng trên sân của Monaco, Barcelona chơi thiếu tự tin ở những phút đầu. Thảm họa đã đến với đoàn quân HLV Hansi Flick ở phút thứ 10 khi Eric Garcia nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Minamino bên ngoài vòng cấm. Lamine Yamal ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Barcelona (Ảnh: Reuters). AS Monaco tấn công và họ sớm có bàn thắng ở phút 16. Maghnes Akliouche đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa Barcelona rồi thực hiện cú đá chìm hiểm hóc đánh bại Ter Stegen, mở tỷ số 1-0 cho đại diện nước Pháp. Barcelona thi đấu bền bỉ và có được những pha phản công sắc nét. Phút 28, Lamine Yamal đi bóng khéo léo rồi tung ra cú đá quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm không cho thủ môn Kohn cơ hội, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona. AS Monaco tạo ra sức ép rất lớn trong khi cầu thủ Barcelona tập trung tối đa cho phòng ngự. Wilfried Singo đưa bóng vào lưới Barcelona ở phút 35, tuy nhiên trọng tài xác định cầu thủ AS Monaco đã việt vị. Hai đội hòa nhau 1-1 ở 45 phút đầu tiên và bước sang hiệp 2, do thi đấu thiếu người nên Barcelona gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, kiểm soát tuyến giữa và thể lực sa sút khiến hàng thủ mắc sai lầm. Phút 71, xuất phát từ đường chuyền ở tuyến dưới, tiền đạo George Ilenikhena bên phía AS Monaco băng xuống và tung ra cú dứt điểm trái phá và giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1. Việc chơi hơn người giúp AS Monaco giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (Ảnh: Reuters). Đoàn quân của HLV Hansi Flick vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm trận hòa, nhưng họ không tạo ra được cơ hội đáng kể nào. Barcelona có thể thua thêm ở cuối trận, nếu Ter Stegen không chơi tốt và trọng tài không hủy phạt đền của Monaco sau khi tham khảo công nghệ VAR. Chung cuộc, AS Monaco giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước Barcelona trên sân nhà. Cách đây một tháng, Barca từng thất bại 0-3 trước đội bóng xứ Công quốc trong trận tranh Joan Gamper Cup. AS Monaco bất bại ở mùa giải năm nay và họ tránh được kỷ lục buồn thua sân nhà tại UEFA Champions League. Trước khi thắng Barcelona, AS Monaco thất bại 7 trận liên tiếp tại Louis II ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đội hình thi đấu AS Monaco: Kohn, Vanderson (Mawissa 88'), Kehrer, Salisu, Singo, Camara (Golovin 46'), Zakaria, Akliouche, Minamino (Caio Henrique 69'), Ben Seghir (Balogun 69'), Embolo (Ilenikhena 59'). Bàn thắng: Akliouche (16'), Ilenikhena (71'). Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Pau Cubarsi (Sergi Dominguez 80'), Inigo Martinez, Balde (Ansu Fati 88'), Eric Garcia, Casado, Pedri (Pablo Torre 83'), Lamine Yamal (Ferran Torres 80'), Raphinha, Lewandowski (Gerard Martin 80'). Bàn thắng: Yamal (28').