Làm thế nào để trẻ ngồi ngoan trên ghế riêng khi đi ô tô?

Để trẻ làm quen với ghế ngồi ô tô dành riêng cho trẻ em, các chuyên gia cho rằng, trước tiên bố mẹ phải và tỏ rõ thái độ kiên quyết, cứng rắn. Dưới đây là một số cách tạo thói quen này cho bé. Trò chuyện trên suốt hành trình Khi đặt trẻ ngồi vào ghế ngồi ô tô riêng, bố mẹ hãy cố gắng trò chuyện cùng bé trong mỗi chuyến đi để bé cảm thấy được quan tâm, chăm sóc, từ đó quên đi cảm giác khó chịu khi phải gò bó trong đai dây an toàn cũng như việc phải tự ngồi một mình trên ghế. Chuẩn bị đồ chơi trong mỗi chuyến đi Bố mẹ cũng nên chuẩn bị trước một vài món đồ chơi mà trẻ yêu thích. Như vậy sẽ thu hút được sự chú ý và xoa dịu trẻ mỗi khi khóc.

Nên tập cho trẻ ngồi ghế riêng trên ô tô để đảm bảo an toàn. (Ảnh minh họa). Kiểm tra sự thoải mái của trẻ Để trẻ em nhanh chóng thích nghi được với việc phải ngồi ghế riêng mỗi khi đi ô tô thì thoải mái chính là điều vô cùng quan trọng. Do đó, bố mẹ nên thường xuyên kiểm tra xem bé có bị nóng lưng hay không, đai an toàn của bé có chặt quá không hay vị trí ghế ngồi của bé có thoải mái không. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống Có những trẻ sẽ ngừng quấy khóc và ngồi ngoan ngoãn trên xe ghế ngồi ô tô riêng của mình khi được ăn những món yêu thích. Chính vì vậy, trước các hành trình di chuyển, bố mẹ cần chuẩn bị sẵn một số đồ ăn, nước uống để bé có thể ăn trong suốt chuyến đi. Âm nhạc cho trẻ thư giãn Khi trẻ còn tỉnh táo, những bài hát vui nhộn sẽ giúp bé cảm thấy hứng khởi ngay khi phải ngồi vào ghế ô tô riêng. Theo VTC news