Việc chăm sóc để cây thiết mộc lan ra hoa không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Câу thiết mộc lan còn được gọi là câу phất dụ thơm, câу phát tài haу câу phát lộc, tên khoa học là Dracaena fragranѕ, thuộc loại thực ᴠật có hoa, họ tóc tiên. Đây là một trong những loại cây cảnh phổ biến được yêu thích nhờ vẻ đẹp sang trọng cũng như ý nghĩa phong thủy của nó. Tuy nhiên, việc chăm sóc thiết mộc lan để nó ra hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ tối đa. Làm thế nào để cây thiết mộc lan ra hoa? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn có được những bông hoa rực rỡ từ cây thiết mộc lan. Làm thế nào để cây thiết mộc lan ra hoa? (Ảnh: Long Châu) Lựa chọn vị trí trồng cây Thiết mộc lan là loại cây ưa thích ánh sáng gián tiếp và có thể chịu được bóng râm nhẹ. Tuy nhiên, để kích thích cây ra hoa, bạn nên đặt nó ở nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên, gần cửa sổ hoặc hiên nhà. Tránh để cây dưới ánh nắng gay gắt trực tiếp, đặc biệt vào buổi trưa vì có thể gây cháy lá. Đất trồng và chậu cây Bạn nên sử dụng đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây thiết mộc lan không chịu được úng nước, do đó, chậu cây cần được đục lỗ thoát nước hợp lý. Bạn nên thay chậu 1-2 năm một lần để giúp cây phát triển tốt hơn. Cách chăm sóc thiết mộc lan: Nên thay chậu để cây phát triển tốt hơn. (Ảnh: Plantura) Tưới nước đúng cách Tưới nước là yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc thiết mộc lan. Loại cây này không cần quá nhiều nước, nên hãy đảm bảo đất luôn ở trạng thái ẩm mà không bị ngập úng. Mùa hè, bạn có thể tưới 2-3 lần/tuần, còn vào mùa đông thì nên giảm lượng nước; luôn giữ đất ẩm nhưng không để nước tù đọng, mỗi tuần tưới 1-2 lần. Dinh dưỡng và phân bón Muốn cây thiết mộc lan ra hoa, bạn nên bón phân hữu cơ hoặc phân chuyên dụng như NPK với hàm lượng vừa đủ, khoảng 1-2 lần mỗi tháng. Đặc biệt, mùa xuân và mùa hè là thời điểm cây phát triển mạnh, cần chú ý cung cấp nhiều dinh dưỡng để cây có đủ điều kiện ra hoa. Làm thế nào để cây thiết mộc lan ra hoa? Hãy bón phân phù hợp với hàm lượng vừa đủ. (Ảnh: Plantura) Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm Cây thiết mộc lan thích hợp với nhiệt độ từ 18-26 độ C và độ ẩm cao. Bạn cần giữ cho không khí không quá khô để hỗ trợ quá trình ra hoa của cây; có thể sử dụng bình phun sương để tăng độ ẩm. Vào mùa đông, tránh để cây ở gần các nguồn nhiệt trực tiếp như lò sưởi hay quạt vì sẽ làm khô cây, không thuận lợi để ra hoa. Kiểm soát nhiệt độ từ 18-26 độ C để cây thiết mộc lan ra hoa thuận lợi. (Ảnh: Plantura) Kích thích ra hoa Bạn nên thường xuyên tỉa bớt lá khô, héo và giữ cho tán cây thông thoáng. Việc cắt tỉa cành lá không cần thiết sẽ giúp cây thiết mộc lan tập trung dinh dưỡng để ra hoa. Loại bỏ những phần héo úa hay sâu bệnh để cây có thể phát triển mạnh mẽ và khỏe hơn. Để kích thích cây thiết mộc lan ra hoa, đôi khi bạn cần tạo ra một chút stress cho nó bằng cách giảm tưới nước. Một trong những cách phổ biến là tạo sốc nhiệt độ cho cây. Vào mùa đông, hãy để cây ở nơi có nhiệt độ thấp (khoảng 12-15 độ C) trong vài tuần rồi chuyển lại nơi ấm áp. Loại bỏ những lá vàng, bị bệnh để tập trung dinh dưỡng cho cây. (Ảnh: Plantura) Theo dõi sâu bệnh Bạn cần quan sát cây thường xuyên để phát hiện kịp thời sâu bệnh. Một số bệnh thường gặp là nấm mốc và rệp, có thể sử dụng các biện pháp hữu cơ hoặc thuốc bảo vệ thực vật thích hợp để xử lý. Áp dụng những hướng dẫn chăm sóc thiết mộc lan để cây ra hoa nêu trên, bạn sẽ được ngắm hoa thiết mộc lan nở trong thời gian không xa. Theo VTC