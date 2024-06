Làm thế nào để biết rượu đã hết hạn sử dụng?

Vẻ ngoài của chai rượu

Quan sát bằng mắt thường, nếu thấy rượu không còn trong suốt, xuất hiện các hạt lắng hoặc vật thể lơ lửng không bình thường thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy rượu đã không còn trong tình trạng tốt. Rượu sạch và chất lượng cao thường rất trong, không bị vẩn đục.

Mùi của rượu

Chai rượu còn tốt thường có mùi thơm dễ chịu, phản ánh chất lượng của nguyên liệu và quá trình lên men. Còn ngược lại, nếu chai rượu có mùi lạ, chua thì đây là dấu hiệu rượu có thể đã bị hỏng hoặc bắt đầu quá trình oxy hoá.

Nồng độ rượu

Rượu có nồng độ cồn cao thường được bảo quản tốt và có thời hạn sử dụng lâu hơn so với rượu nồng độ thấp. Do đó, các loại rượu mạnh có khả năng chống chọi tốt hơn với các yếu tố gây hỏng. Nếu bạn nếm và nhận thấy nồng độ rượu đã giảm so với trước thì đó là dấu hiệu quá hạn sử dụng.