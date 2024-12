Làm sạch áo khoác lông vũ chỉ trong vài phút

Việc làm sạch áo khoác lông vũ thường khiến nhiều người đau đầu vì sợ hỏng cấu trúc lông, tuy nhiên với mẹo nhỏ này, bạn dễ dàng làm sạch nó an toàn trong vài phút. Áo khoác lông vũ có mặt trong tủ đồ mùa đông của nhiều người nhờ vào khả năng giữ ấm tuyệt vời và sự gọn gàng, đặc biệt là siêu nhẹ. Tuy nhiên, đây cũng là chất liệu "dễ tổn thương". Do đó việc làm sạch áo khoác lông vũ cần được thực hiện nhẹ nhàng, đúng cách để không làm hỏng cấu trúc lông, khiến áo mất đi độ phồng tự nhiên, giảm khả năng giữ ấm và nhanh hỏng.

Làm sạch áo khoác lông vũ siêu dễ chỉ trong vài phút. (Ảnh: Uniqlo) Làm sạch áo khoác lông vũ trong vài phút

Bạn hãy chuẩn bị một số dụng cụ cơ bản như: Khăn mềm, bàn chải lông mềm, bình xịt nước và một ít xà phòng. Bước đầu tiên của quy trình làm sạch áo khoác lông vũ là dùng bàn chải lông mềm nhẹ nhàng phủi bụi và các vết bẩn khô bám trên bề mặt áo. Hãy chải theo chiều từ trên xuống dưới để tránh làm xù lông. Nếu áo có những vết bẩn cứng đầu, bạn cần sử dụng hỗn hợp xà phòng pha nước ấm. Dùng khăn mềm thấm nhẹ hỗn hợp và chấm lên vết bẩn, sau đó nhẹ nhàng lau sạch bằng khăn ẩm. Nếu lông trên áo bị kết dính, hãy dùng bình xịt nước nhẹ nhàng xịt một ít nước lên các vùng bị kết, sau đó bóp nhẹ nhàng để lông tơi trở lại. Tránh xịt quá nhiều nước vì sẽ làm áo bị ẩm quá mức. Dùng khăn mềm thấm nhẹ hỗn hợp và chấm lên vết bẩn để nhẹ nhàng làm sạch áo khoác lông vũ. (Ảnh: The Spruce) Sau khi làm sạch áo khoác lông vũ, hãy phơi nó ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp. Áo sẽ khô tự nhiên và lông sẽ trở lại trạng thái phồng mềm ban đầu. Để áo khoác lông vũ luôn mới và bền, hãy bảo quản ở nơi khô thoáng khi không sử dụng. Sử dụng túi đựng áo khoác để tránh bụi bẩn và côn trùng. Với những bước đơn giản này, việc làm sạch áo khoác lông vũ trở nên thật dễ dàng và nhanh chóng, không chỉ giúp áo luôn sạch sẽ, thơm tho mà còn giữ được vẻ đẹp và độ bền của sản phẩm theo thời gian. Bảo quản áo lông vũ trong túi để đảm bảo độ bền của áo. (Ảnh: Rozette Rago) Một số lưu ý khi giặt áo khoác lông vũ

Để áo lông vũ luôn giữ được chất lượng và độ bền, việc giặt đúng cách rất quan trọng. Trước khi giặt áo lông vũ, hãy kiểm tra nhãn mác hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Những thông tin này thường bao gồm nhiệt độ nước, loại bột giặt nên dùng và cách sấy khô tối ưu. Trước khi giặt á khoác lông vũ, nên kiểm tra để đảm bảo tất cả các khóa kéo, cúc áo đều được đóng kín, tránh gây hỏng hóc khi giặt. Việc lộn trái áo sẽ giúp bảo vệ bề mặt vải và cả lớp lông vũ bên trong. Bạn nên sử dụng loại bột giặt hoặc nước giặt chuyên dụng cho đồ lông vũ. Tránh dùng những loại chất tẩy mạnh vì chúng có thể làm hỏng cấu trúc lông vũ. Bạn có thể chọn giặt áo khoác lông vũ bằng tay hoặc bằng máy. Nếu giặt tay, hãy ngâm áo trong nước mát với một lượng nhỏ bột giặt, nhẹ nhàng xoa bóp để loại bỏ bụi bẩn, nhưng tránh vắt mạnh. Còn khi sử dụng máy giặt, hãy chọn chế độ giặt nhẹ nhàng và nhiệt độ nước thấp. Sử dụng một quả bóng giặt hoặc bóng tennis để giúp giữ phom dáng cho áo. Ngâm áo trong nước mát với một lượng nhỏ bột giặt. (Ảnh: Eliot Logan)

Phơi áo ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. (Ảnh: Eliot Logan) Sấy áo lông vũ là bước cực kỳ quan trọng để đảm bảo lông vũ không bị vón cục và áo vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Bạn đặt áo trong máy sấy ở nhiệt độ thấp, thêm vài quả bóng tennis vào máy sấy để giúp tơi đều lông vũ. Nếu không có máy sấy, hãy phơi áo ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Theo VTCnews