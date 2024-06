Làm rõ video khóa tu mùa hè "vong nhập" được cho ở chùa Ba Vàng

Theo đó nội dung, kế hoạch khóa tu của chùa Ba Vàng được xây dựng theo đúng Thông bạch của GHPGVN.

Sau khi nhận được kế hoạch của chùa Ba Vàng, TP Uông Bí đã thành lập đoàn kiểm tra tại chùa Ba Vàng; kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo cho sinh hoạt đông người, an toàn về sinh hoạt, ăn ở cho khóa sinh; bảo đảm an toàn về cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự… tại chùa.

Ngày 12/6, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chấp thuận cho chùa Ba Vàng tổ chức ba khóa tu năm 2024.

Liên quan video clip gây những ý kiến trái chiều vừa xuất hiện trên mạng, TP Uông Bí đã đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi, đồng thời báo cáo về khóa tu thứ nhất (đang diễn ra) tại chùa.

TP cũng chỉ đạo các ban ngành địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian chùa Ba Vàng tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024.