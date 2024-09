Làm rõ tin "hôi của" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai dù tài xế đã van xin

Lãnh đạo huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) giao công an làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc người dân địa phương "hôi của" xe ô tô gặp nạn tại km83 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trưa 30/9, thông tin với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết đã giao công an phối hợp với chính quyền cấp xã làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc người dân "hôi của" xe ô tô gặp nạn tại km83 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vị này xác nhận vị trí km83 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê. "Tôi đã giao chính quyền xã kiểm tra sự việc, soi camera an ninh trên địa bàn", vị lãnh đạo huyện thông tin. Chia sẻ về vụ "hôi của" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang nhận được tương tác rất lớn trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình). Sáng nay mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin "bất lực trước cảnh hôi của" khi xe chở hàng không may gặp tai nạn tại km83 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Vụ việc được xác định xảy ra đêm 29/9. "Một hình ảnh vô cùng xấu xí của một bộ phận người dân Phú Thọ sát đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai", chủ tài khoản Dũng Ba Tư TGT chia sẻ trên mạng xã hội. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ chỉ đạo làm rõ thông tin đang chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho rằng người dân "hôi của" xe ô tô chở lân, đạm gặp tai nạn (Ảnh: MXH). Người này phản ánh, mặc dù tài xế đã "hô khàn cổ xin đừng lấy" nhưng vẫn có rất đông người dân địa phương bất chấp băng qua đường cao tốc để vác các bao tải đựng lân, đạm về nhà. Mỗi bao lân, đạm này có giá trị 1,2 triệu đồng. "Tôi đang cho xác minh cụ thể, nếu đúng như vậy sẽ cho xử lý", vị lãnh đạo UBND huyện Cẩm Khê nhấn mạnh.