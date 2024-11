Làm rõ clip người đàn ông bám đầu xe tải lao vun vút trên đường ở TPHCM

Clip mạng xã hội quay lại cảnh người đàn ông bám vào đầu ô tô tải đang lao vun vút trên đường và công an đã vào cuộc xác minh, xử lý. Ngày 30/11, Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã vào cuộc xác minh nội dung clip nói trên để xử lý theo quy định pháp luật. Bước đầu, công an xác định được những người có liên quan vụ việc trên và mời làm việc. Người đàn ông bám vào đầu xe tải đang lao vun vút trên đường. Ảnh cắt từ clip Theo đó, mới đây mạng xã hội chia sẻ 1 clip 25 giây mà người đi đường quay lại được cảnh ô tô kinh doanh vận tải BKS vàng 54Z – 95xx lao vut vút trên đường nhưng nguy hiểm khi phía trước đầu xe có người đàn ông đu bám. Những thông tin chia sẻ cho hay, đoạn clip nói trên được quay vào sáng 29/11 tại đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Công an TP Thủ Đức vào cuộc xác minh và bước đầu làm rõ, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn va chạm giao thông trên đường. Cụ thể, sáng 29/11 tại giao lộ Hoàng Hữu Nam - Lê Văn Việt, xe tải nói trên và 1 xe ba gác có va chạm. 2 tài xế mâu thuẫn, cự cãi với nhau. Chưa giải quyết xong nhưng tài xế ô tô tải đã lên xe bỏ đi. Tài xế xe ba gác phản ứng lại, đứng trước đầu xe tải để chặn lại. Nhưng tài xế ô tô tải đã lao xe đi, khiến tài xế ba gác đeo bám phía trước như trong clip trên mạng xã hội phản ánh. Khi ô tô tải giảm tốc độ rẽ vào 1 bãi xe gần đó thì tài xế ba gác nhảy xuống, may mắn không bị thương tích.