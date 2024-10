Làm mới boléro, phải có chừng mực

Kết hợp sự sôi nổi của nhạc điện tử, ca khúc "Một lần dang dở" quen thuộc trở nên dí dỏm và thu hút khán giả trẻ. Mới đây, tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 (đang phát sóng trên VTV3 hằng tuần), ca khúc Một lần dang dở - một trong những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc boléro, từng thịnh hành vào thập niên 1980 - đã để lại nhiều ấn tượng qua phần trình diễn của Quốc Thiên, Hà Lê, Kiên Ứng, Đỗ Hoàng Hiệp. Làn gió mới Ấp ủ hơn 3 năm, album Nàng thơ boléro của Hamlet Trương vừa ra mắt khán giả yêu nhạc boléro. Nàng thơ boléro gồm 5 sáng tác mới qua tiếng hát của danh ca Hương Lan, Thanh Ngọc, Phương Anh, Phương Ý và Tuyết Nhung. Với hy vọng phát triển song song nhiều dòng nhạc và kiến tạo một kho nhạc đa dạng đi cùng năm tháng với tên tuổi của mình, Hamlet Trương liên tục bổ sung vào dòng nhạc boléro những ca khúc mới. Đều đã nhận nhiều đề cử - giải thưởng trong dòng nhạc boléro, ca sĩ Phương Anh, Phương Ý đang là những cái tên tốp đầu của thế hệ ca sĩ hát boléro đương thời. "Biết nhau từ thời gian tham gia "Thần tượng boléro 2019", vì thế khi anh Trương ngỏ lời mời, Ý rất vui và hạnh phúc khi có thể đồng hành với anh trong dự án này" - Phương Ý nói. Phương Anh sẽ hát Chuyện một đồi thông, được sáng tác từ câu chuyện tình kinh điển Đồi thông hai mộ. Phương Ý sẽ hát ca khúc chủ đề của album - Nàng thơ, cả bài hát và MV đều lấy cảm hứng từ phim tài liệu đề cử Oscar của đạo diễn Hà Lệ Diễm - Những đứa trẻ trong sương.

Phương Anh là một trong những ca sĩ hát nhạc boléro được yêu thích. (Ảnh: TRẦN LÂM) Ca khúc do danh ca Hương Lan thể hiện trong album mới này là bài hát gần như hiếm hoi trong sự nghiệp sáng tác của Hamlet Trương viết về Huế - Nợ Huế nợ em một khúc tương phùng. Ca khúc này vào năm 2019 đã đưa Hamlet Trương lên ngôi á quân của chương trình Tình boléro (Đài Truyền hình Vĩnh Long), mở ra một nhánh mới trong sự nghiệp sáng tác của Hamlet Trương. Ca khúc này đã theo chân danh ca Hương Lan ở rất nhiều sân khấu trong và ngoài nước nhưng đây là bản ghi âm phòng thu trọn vẹn và hoàn chỉnh nhất. Thanh Ngọc trong album Nàng thơ là nét chấm phá độc đáo nhất. Giọng ca 8X này muốn thử sức với boléro vì dòng nhạc cô đang theo đuổi là dòng nhạc tình. Tuy nhiên, nhận lời mời từ cậu em út thân thiết, Thanh Ngọc đã phá lệ để hát boléro. Thanh Ngọc đã gây bất ngờ khi mang đến một không gian boléro rất riêng biệt và gây "nghiện" với Nếu phải lấy người không yêu. Ca khúc trong sáng Đóa hoa môi trong album này viết về nụ cười của người con gái mà bao chàng trai ao ước, phù hợp với chất giọng và hình ảnh dịu dàng đằm thắm của Tuyết Nhung. Tuyết Nhung chia sẻ: "Anh Hamlet đã từng cùng cố ca sĩ Phi Nhung làm nên những bài hát để đời, không có lý do gì mà em lại không đồng hành tiếp nối". Hamlet Trương xuất thân là ca sĩ, nhạc sĩ của dòng nhạc nhẹ với rất nhiều ca khúc đã là một phần thanh xuân của giới trẻ 8X, 9X. Hành trình với âm nhạc kéo dài 17 năm của Hamlet Trương còn được thêm nhiều màu sắc khi vô tình những sáng tác mới của anh thuộc dòng nhạc trữ tình, dân ca… được yêu mến trong khoảng 7 năm gần đây như Lan và Điệp 4, Bậu ơi đừng khóc… Cần sự chừng mực, phù hợp Boléro từng phủ sóng gameshow truyền hình, liveshow ca nhạc cho đến các kênh YouTube, thu hút hàng loạt gương mặt nghệ sĩ từ lão làng đến tài năng nhí tham gia. Bên cạnh những giọng ca quen thuộc như Như Quỳnh, Phương Dung, Giao Linh, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Dương Ngọc Thái, Long Nhật… còn có những gương mặt mới rất đắt sô như: Cao Công Nghĩa, Tố My, Giáng Tiên, Hà Vân, Lâm Ngọc Hoa, Kim Thoa, ba chị em Thúy Huyền - Thúy Hằng - Thanh Hồng… Bùng nổ rồi giảm nhiệt, những chương trình boléro nổi tiếng một thời như Kịch cùng boléro, Thần tượng boléro, Tình boléro, Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình và boléro, Duyên dáng boléro… dần biến mất trên sóng truyền hình. Sau 2 năm tạm dừng, Solo cùng boléro và Giọng ca vàng boléro 2024 vừa trở lại. Ban giám khảo của cả 2 cuộc thi đều chung tiêu chí tuyển chọn những gương mặt trẻ với hy vọng mang đến nguồn cảm hứng mới cho khán giả. Điều đáng nói, lượng thí sinh (chủ yếu là trẻ) tham gia các sân chơi rất đông, hơn 1.000 thí sinh. Ông Phạm Ngọc Đóa - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Giọng ca vàng boléro 2024 - cho biết từ khi boléro được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, loại nhạc này được chú ý nhiều hơn. Dù có lúc thoái trào nhưng boléro vẫn có cơ hội phát triển trở lại, đặc biệt khi lượng khán giả mê thích dòng nhạc này vẫn còn rất lớn. Theo nhạc sĩ Đài Phương Trang, có vài nhân tố trẻ theo đuổi việc sáng tác boléro nhưng chưa đủ sức bật. Vì thế, khán giả vẫn chưa có nhiều bản boléro mới mà chỉ là những bản phối mới với mong muốn mang đến những "hương vị" khác biệt. Tuy nhiên, do boléro đã ăn sâu vào tâm trí khán giả nên làm mới vẫn phải chừng mực, nếu không sẽ phản tác dụng. Ca sĩ Đức Tuấn nhận được nhiều lời khen khi phối boléro với nhạc jazz nhưng anh cũng khiến những người thích nguyên gốc của boléro khó chịu. Đàm Vĩnh Hưng thì khoác lớp áo sang trọng cho dòng nhạc này khi phối 2 tuyệt phẩm Con đường xưa em đi và Chuyến tàu hoàng hôn với dàn hợp xướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặt hái thành công. Quách Tuấn Du bị "ném đá" tơi tả vì remix boléro với nhạc EDM sôi động, điều này khiến boléro không còn chất tự sự, tâm tình vốn có. Theo Người Lao Động