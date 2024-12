Làm gì để phòng tránh ô tô bốc cháy?

Ô tô dù mới hay cũ đều tiềm ẩn nguy cơ cháy chập, vì vậy chủ xe cần nắm rõ nguyên nhân để có cách phòng tránh hữu hiệu. Nguyên nhân gây cháy nổ ô tô Thông thường, ô tô bốc cháy xảy ra do những nguyên nhân chủ yếu sau: Cháy ô tô do va chạm hoặc tai nạn: Va chạm mạnh có thể gây rò rỉ bình xăng, dễ dẫn đến cháy nổ động cơ, ắc quy. Với tình huống này, ô tô cháy hay không còn phụ thuộc vào mức độ va chạm. Hệ thống điện, nhiên liệu có vấn đề: Hầu hết các vụ cháy khi xe đang lưu thông trên đường đều liên quan đến cháy, chập điện. Khi chập điện, một tia lửa điện phóng ra theo khắp hệ thống điện trên xe và chỉ gặp một tia lửa nhỏ hoặc xăng là bốc cháy. Để vật liệu dễ gây cháy trên xe: Bình ga, bật lửa, hóa chất hay pin sạc dự phòng...đều là những đồ vật dễ gây cháy nổ nếu để trên xe. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhất là vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao kết hợp áp suất lớn và xe quá kín khiến những vật dụng này nóng lên, có thể bốc cháy. Không nên để các vật dụng dễ gây cháy nổ trên xe. (Ảnh minh họa) Thời tiết nắng nóng: Thời tiết nắng nóng là nguyên nhân khách quan có thể khiến xe bốc cháy. Khi lưu thông trên đường, rơm rạ, túi nylon, giấy...vô tình cuốn vào gầm máy, khi gặp nhiệt độ ngoài trời cao khiến xe dễ bốc cháy. Cách phòng ngừa ô tô bốc cháy Để phòng tránh nguy cơ ô tô bốc cháy, người dùng cần chú ý những vấn đề sau: Không lắp thêm thiết bị tiêu thụ điện: Theo khuyến cáo của Bộ Công an, chủ xe không nên lắp thêm các thiết bị, phụ kiện có tiêu thụ điện như đèn, còi, thiết bị bảo vệ...Trường hợp lắp thêm phải đảm bảo an toàn, không quá tải về điện. Bảo trì bảo dưỡng đúng quy định: Người dùng cần tuân thủ quy định về vận hành cũng bảo dưỡng, bảo trì. Việc bảo trì, bảo dưỡng nên thực hiện ở những nơi uy tín. Kiểm tra động cơ, nhiên liệu: Để giảm thiểu những rủi ro về cháy nổ, cần kiểm tra thường xuyên hệ thống nhiên liệu, động cơ. Khi phát hiện sự cố cần khắc phục kịp thời. Đỗ xe dưới bóng mát: Nếu đỗ xe ngoài trời thời gian dài, nên di chuyển xe dưới bóng râm hoặc gốc cây. Tránh đỗ xe ở khu vực có nhiều rơm, cỏ khô, lá khô... Không để vật dụng dễ cháy trên xe: Không nên để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào các vật dụng dễ cháy như bật lửa, dung dịch sát khuẩn, nước hoa...trong xe. Thay vào đó, nên đặt trong hộp xốp kín để cách nhiệt. Sử dụng xăng đúng chủng loại: Nên sử dụng xăng, dầu đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng; không mua xăng, dầu tại các điểm bán không được phép kinh doanh. Theo VTC News