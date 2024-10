Làm được điều không tưởng, CEO Nvidia ca ngợi Elon Musk là một 'siêu nhân'

Nhóm xAI do tỷ phú Elon Musk dẫn đầu vừa hoàn thành việc lắp đặt 100.000 GPU Nvidia H200 Blackwell trong thời gian kỷ lục 19 ngày, thường phải mất đến 4 năm. Theo CEO Jensen Huang của Nvidia, đây được xem là điều không tưởng. Elon Musk đã thực hiện công việc mà thông thường sẽ mất đến khoảng 4 năm, bao gồm cả việc xây dựng tòa nhà và lắp đặt thiết bị. Thậm chí, Huang còn xem đó là minh chứng cho sức mạnh “siêu phàm” mà vị tỷ phú giàu nhất thế giới đang làm. Elon Musk làm điều chưa từng có trong lịch sử Theo thông tin từ Tom's Hardware, quá trình lắp đặt 100.000 GPU Nvidia H200 Blackwell không chỉ đơn thuần là việc gắn các GPU mà còn bao gồm việc xây dựng một tòa nhà lớn để chứa các bộ xử lý, cũng như trang bị hệ thống điện và làm mát bằng chất lỏng cho các bộ xử lý đồ họa. Dự án này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các kỹ sư của Tesla và Nvidia để đảm bảo việc cung cấp, lắp đặt và cấu hình thiết bị diễn ra suôn sẻ. Huang đã giải thích rằng, một trung tâm dữ liệu thông thường cần khoảng 4 năm để hoàn thành nhiệm vụ tương tự, trong đó 3 năm dành cho lập kế hoạch và 1 năm cho việc phân phối và lắp đặt thiết bị. Chính vì vậy, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tốc độ và quy mô của dự án, gọi nỗ lực của Elon Musk và nhóm của ông là “siêu nhân”. Vị lãnh đạo Nvidia nhấn mạnh: “Elon Musk là một siêu nhân. Những việc mà người khác phải mất 4 năm thì anh ấy đã làm được trong 19 ngày”. Quá trình này cũng đánh dấu sự khởi động của đợt đào tạo đầu tiên về trí tuệ nhân tạo xAI trên siêu máy tính mới được xây dựng. Huang cũng lưu ý rằng việc kết nối thiết bị Nvidia phức tạp hơn nhiều so với các trung tâm dữ liệu truyền thống, với số lượng dây kết nối lớn đến từng nút và mặt sau của máy tính. Ông cho rằng việc tích hợp 100.000 GPU H200 do Musk thực hiện là một “thành tích chưa từng có” và khó có công ty nào có thể lặp lại trong thời gian tới.