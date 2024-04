Lâm Chí Dĩnh chèo thuyền thúng, đón hoàng hôn ở Hội An

Hoạt động khác không thể bỏ qua khi đến Hội An là dạo phố cổ. Kết thúc ngày đi chơi là khoảnh khắc đón hoàng hôn trên sông Hoài.

Lâm Chí Dĩnh còn đặc biệt làm đoạn vlog ngắn ghi lại những thước phim đáng nhớ trong chuyến đi. Ở phần bình luận, đông đảo người hâm mộ Việt để lại những dòng chào mừng gia đình nam diễn viên. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự thích thú trước quãng thời gian vui vẻ của Lâm Chí Dĩnh cùng vợ con.

Theo Tiền Phong