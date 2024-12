Lại thêm bài hát nhạc Việt bị chê nhảm nhí

Đoạn hát gieo vần chữ "c" trong ca khúc "Đánh bắt xa bờ" của ca sĩ Trương Thảo Nhi gây tranh cãi. Nhiều khán giả chê lời hát nhảm nhí, phải đọc phụ đề khi xem MV. Ca khúc mới phát hành - Đánh bắt xa bờ - do ca sĩ Trương Thảo Nhi sáng tác và thể hiện đang tạo tranh luận. “Ta say mê được chơi/ Ta chơi không nghỉ ngơi/ Mời anh vào ghé chơi xơi cơm em mời lơi/ Vơi vơi xong lại bơi ra khơi kia mà chơi/ Đánh bắt cá xa bờ” - trích đoạn nhạc trong bài hát của Trương Thảo Nhi. Điểm gây chú ý là phần lgieo vần “c”, cũng là phần tạo tranh cãi: "Có con cá cắn câu/ Kéo cả cần cá cong/ Cá cay cú cắn câu/ Cong cả cần cán câu/ Cá còn cắn câu/ Còn cắn câu/ Còn cắn câu/ Cá càng cắn câu/ Càng cắn câu/ Cắn cong cần”.

Trương Thảo Nhi gây tranh luận vì ca khúc mới Nhiều cư dân mạng chê bai lời bài hát này vô nghĩa, nhiều đoạn không rõ lời, khán giả bật phụ đề khi xem. “Nghe người Việt hát tiếng Việt mà phải nhìn chằm chằm vào dòng phụ đề”, “Nhạc Việt giờ thảm họa vậy”… Trái lại có khán giả cho rằng bài hát vẫn có nhiều điểm đáng khen nếu xét đến cả bài. “Nghe nhạc bắt tai, lời không đến nỗi vô tri. Chất nhạc của Trương Thảo Nhi từ xưa luôn quái chiêu” - khán giả để lại ý kiến. Trước ca khúc của Trương Thảo Nhi, MV Pickleball của Đỗ Phú Quý nhận phản ứng từ dư luận, bị chê thảm họa. Tuy nhiên, phần âm nhạc bất ngờ tạo cơn sốt, không ít người nói ca khúc này “dở đến mức gây nghiện”. Ca sĩ Trương Thảo Nhi nói cô ấp ủ bài hát này trong thời gian dài và mất gần một năm điều chỉnh ý tưởng. Phần phát âm chữ "c" và "k" được truyền cảm hứng từ những bài tập phát âm tiếng Việt, đây cũng là điểm nhấn của bài hát và thử thách ca sĩ muốn gửi đến khán giả. Trương Thảo Nhi sinh năm 1992, được khán giả biết đến khi tham gia Giọng hát Việt (2012) và thắng giải Á quân Bài hát hay nhất (2016). Nữ ca sĩ gây chú ý khi kết hợp với Trúc Nhân trong MV Bốn chữ lắm. Sau dự án này, Trương Thảo Nhi không có nhiều dự án ấn tượng. Theo Tiền Phong