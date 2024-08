Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/8/2024: Phát 'tín hiệu ngầm' về lãi suất đặc biệt

Tuy nhiên, điều kiện để được nhận lãi suất lên đến 7,7% và 8,1%/năm được HDBank đưa ra là khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên và lĩnh lãi cuối kỳ.

Dong A Bank cũng là một trong số các ngân hàng trả “lãi suất đặc biệt” tới 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, cao hơn 2,2%/năm so với lãi suất huy động thông thường được ngân hàng này niêm yết.

So với các ngân hàng khác, điều kiện để Dong A Bank áp dụng “lãi suất đặc biệt” cũng nhẹ nhàng hơn, người gửi tiền chỉ cần có số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.

Hạn mức tiền gửi 200 tỷ đồng cũng là điều kiện để Ngân hàng ACB cho khách hàng được hưởng “lãi suất đặc biệt” khi gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất này còn thấp hơn so với lãi suất thông thường tại nhiều ngân hàng khác.

Khách hàng gửi 200 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ sẽ được ACB trả lãi suất 5,9%/năm và 5,7%/năm nếu chọn hình thức lĩnh lãi đầu kỳ. “Lãi suất đặc biệt” do ACB công bố dù thấp hơn so với lãi suất thông thường của nhiều ngân hàng khác nhưng cao hơn 1,4%/năm so với lãi suất tiết kiệm tại quầy ở cùng kỳ hạn do ACB niêm yết.

Ngoài các ngân hàng trên, Ngân hàng ABBank ngầm công bố “lãi suất đặc biệt” trên Biểu lãi suất huy động tại quầy.