Lãi suất huy động liên tục tăng, riêng nhóm big4 biến động khác thường

Lãi suất huy động tại hầu hết ngân hàng thương mại cổ phần đều tăng trong năm 2024, nhất là ở các kỳ hạn tiền gửi sau 12 tháng. Thế nhưng, lãi suất tại nhóm ngân hàng big4 lại có xu hướng giảm. Ngoại trừ Agribank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng và giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất huy động tại 3 ngân hàng còn lại trong nhóm big4 là BIDV, VietinBank và Vietcombank đều giảm so với đầu năm 2024. Cụ thể, lãi suất ngân hàngAgribank kỳ hạn 1-2 tháng hiện là 2,4%/năm, tăng 0,4%/năm so với hồi đầu năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, tăng 0,4%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng tại Agribank là 3,6%/năm, không thay đổi so với biểu lãi suất huy động hồi đầu năm. Tuy nhiên, Agribank giảm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn còn lại. Lãi suất ngân hàng Agribank kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng là 4,8%/năm, giảm 0,2%/năm so với đầu năm. Tương tự, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng là 4,9%/năm, giảm 0,1%/năm so với đầu năm. Trong khi đó, biểu lãi suất tiết kiệm tại VietinBank cho thấy nhà băng này đã giảm từ 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 18 tháng. Trong đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 2%/năm, giảm 0,2%/năm so với đầu năm. Cũng với mức giảm như trên, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng là 3,3%/năm. Đối với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, VietinBank giảm 0,3%/năm so với đầu năm, còn 4,7%/năm. Các kỳ hạn từ 24-36 tháng đang được VietinBank giữ nguyên ở mức lãi suất 5%/năm. BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRONG NĂM 2024 CỦA BIG4 NGÂN HÀNG KỲ HẠN AGRIBANK BIDV VIETINBANK VCB 12/2024 +/- 12/2024 +/- 12/2024 +/- 12/2024 +/- 1 - 2 THÁNG 2,4 0,4 2 -0,3 2 -0,2 1,6 -0,3 3 - 5 THÁNG 2,9 0,4 2,3 -0,3 2,3 -0,2 1,9 -0,3 6 - 11 THÁNG 3,6 0 3,3 -0,3 3,3 -0,2 2,9 -0,3 12 - 18 THÁNG 4,8 -0,2 4,7 -0,3 4,7 -0,3 4,6 -0,2 24 THÁNG 4,9 -0,1 4,9 -0,1 5 0 4,7 -0,2 36 THÁNG 4,9 -0,1 4,9 -0,1 5 0 Tại BIDV, lãi suất huy động nhìn chung giảm từ 0,1-0,3%/năm trong năm vừa qua. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1-18 tháng giảm 0,3%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng giảm 0,1%/năm. Hiện lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng được BIDV niêm yết tại 2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng 3,3%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng có lãi suất huy động cao nhất là 4,9%/năm. Trong nhóm big4, Agribank là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất so với 3 ngân hàng còn lại, trong khi BIDV và VietinBank có biểu lãi suất huy động khá tương đồng nhau. Vietcombank luôn là ngân hàng duy trì lãi suất huy động thấp hơn cả, không chỉ so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm big4 mà còn thấp hơn so với mặt bằng lãi suất của thị trường. Lãi suất huy động cao nhất tại Vietcombank đang là 4,7%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất huy động kỳ hạn 12-18 tháng là 4,6%/năm. So với đầu năm 2024, lãi suất huy động tại Vietcombank đã giảm 0,2%/năm với các kỳ hạn từ 12-24 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại (1-11 tháng) được Vietcombank điều chỉnh giảm 0,3%/năm so với đầu năm. Lãi suất ngân hàng tại Vietcombank kỳ hạn 1-2 tháng là 1,6%/năm, kỳ hạn 2-5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 2,9%/năm. Nhìn chung, nhóm big4 ngân hàng luôn giữ mặt bằng lãi suất huy động ổn định nhất so với các ngân hàng còn lại, ngay cả khi nhóm ngân hàng thương mại cổ phần liên tục tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2024. Tuy vậy, nhóm big4 ngân hàng vẫn là nơi hút tiền gửi nhiều nhất từ các tổ chức kinh tế và khách hàng cá nhân. Ngoại trừ Agribank không công bố báo cáo tài chính quý, BIDV huy động được 1,853 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2023. Xếp thứ hai là VietinBank khi hút được 1,514 triệu tỷ đồng, tăng 7,46%. Đứng thứ ba là Vietcombank với số tiền huy động được là 1,432 triệu tỷ đồng, tăng 2,15%. Việc chiếm thị phần lớn trong huy động giúp các ngân hàng giữ được mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp, qua đó duy trì được mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp hơn so với mặt bằng chung. Vì thế, Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank luôn là những ngân hàng dẫn đầu trong việc tung ra các gói vay ưu đãi lãi suất. Đây cũng là 4 ngân hàng đăng ký gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với nhà ở xã hội, đồng thời đi đầu trong việc hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.