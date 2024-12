Lãi suất hôm nay 15-12: Cuối tuần, gửi tiết kiệm online nơi nào lãi cao nhất?

Một số ngân hàng áp dụng chính sách đặc biệt với lãi suất rất cao khi khách gửi tiết kiệm cuối tuần. Lãi suất hôm nay tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng từ đầu tháng 12 tới nay. Eximbank tung ưu đãi riêng cho khách gửi online cuối tuần thứ 7 và chủ nhật, kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm; 3-5 tháng tới 4,75%/năm và 6 tháng là 5,5%/năm. Lãi suất cao nhất lên tới 6,4%/năm khi khách gửi kỳ hạn dài trên 18 tháng. Các mức lãi suất này cao hơn tới 1 điểm % so với gửi tại quầy ngày thường cùng tại Eximbank. Biểu lãi suất gửi tại quầy của ngân hàng này cao nhất là 5,7%/năm cho kỳ hạn dài 18 tháng. Với mức lãi suất này, khách gửi 500 triệu đồng online kỳ hạn 1 tháng tại Eximbank sẽ hưởng lãi 1,875 triệu đồng; còn nếu gửi tại quầy tiền lãi sẽ thấp hơn khoảng 1,45 triệu đồng. Lãi suất gửi online kỳ hạn ngắn của Eximbank cũng cao hơn nhiều so với các ngân hàng cổ phần khác. Như TPBank huy động lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng cao nhất 3,7%/năm; SHB là 3,3%/năm; SeABak 3,4%/năm; OCB 3,8%/năm… Lãi suất huy động tiếp tục nhích lên nhưng mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng vẫn ở mức thấp trong nhiều năm qua Không chỉ Eximbank, nhiều ngân hàng khác cũng đang tung chương trình ưu đãi kích thích khách gửi tiết kiệm dịp cuối năm như HDBank, Sacombank, Caky by VPBank, BVBank, SHB… Từ đầu tháng 12 tới nay, một loạt ngân hàng như Agribank, Techcombank, VPBank, MB, TPBank, VIB, MSB, SeABank, Kienlongbank, CBBank đã đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động nhích lên, với mức tăng phổ biến khoảng từ 0,1 điểm % tới 0,4 điểm % ở nhiều kỳ hạn. Trong báo cáo kinh tế vĩ mô 11 tháng năm 2024, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng lãi suất huy động đang có xu hướng tăng gần đây, và đang đạt mức cao nhất tính đầu năm tới nay. Dù vậy, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng lớn vẫn dao động từ mức 4,6% đến 5,2%/năm, là mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Các ngân hàng chủ yếu điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn ngắn, riêng kỳ hạn dài trên 12 tháng vẫn ở mức Diễn biến này giúp mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn giữ nguyên ở mức khoảng 9,2%/năm từ tháng 8 tới nay. Dự báo lãi suất cho vay tăng thêm là không lớn và sẽ duy trì quanh mức 10%/năm đến hết năm 2024. Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực cũng nói rằng dù lãi suất huy động có nhích lên gần đây, nhưng diễn biến của lãi suất cho vay vẫn tích cực thậm chí còn giảm khoảng 1 điểm % so với đầu năm nay. Những yếu tố tích cực này đang hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.