Lái siêu xe đưa sư tử đi dạo, thanh niên gây náo loạn đường phố Thái Lan

Ngày 21/1, mạng xã hội Thái Lan "dậy sóng" trước video quay cảnh một người đàn ông lái siêu xe Bentley mui trần trên đường phố. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bất ngờ chính là hình ảnh chú sư tử con ngang nhiên ngồi ở ghế sau.

Trong video được đăng tải với dòng chú thích: "Đây là Pattaya!", người xem có thể thấy con sư tử đeo dây cổ màu xanh neon ngồi trên xe mui trần màu trắng, dường như bình tĩnh và tò mò quan sát mọi người xung quanh trên con đường tấp nập.

Theo Pattaya News, không chỉ gây chú ý với người đi đường và dân mạng, sự việc còn khiến Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan mở cuộc điều tra.