Lái ô tô dưới trời mưa lớn kèm sấm chớp có an toàn?

Nguyên lý hoạt động của lồng Faraday là nếu có dòng điện phóng vào lồng sắt (có tổng trường điện từ bằng 0), nó sẽ đi quanh lồng do điện trở của lồng thấp, khiến cho người hoặc vật trong lồng không bị truyền điện. Do cấu tạo của ô tô gồm khung vỏ bằng kim loại sẽ giống như một cái lồng sắt, đi kèm với đó là các vật liệu bọc, cách âm, ghế ngồi sẽ giúp tạo ra lớp bảo vệ dày dặn chống lại điện trường bên ngoài. Nếu có sét đánh xuống thì dòng điện này sẽ đi quanh lồng và người ngồi bên trong gần như an toàn, không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, với các mẫu ô tô mui trần hoặc cửa sổ trời không đóng kín, khả năng bảo vệ con người sẽ giảm đi do chiếc "lồng Faraday" này không hoàn toàn kín.