Lãi nghìn tỷ, bầu Đức và HAGL Group tung kế hoạch làm nức lòng chủ nợ

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), vừa gửi tâm thư đến các cổ đông, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn tính đến 1/1/2023.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho hay, do giá thịt heo tháng 12/2022 thấp hơn so với tháng 11/2022 nên kết quả hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai trong tháng 12 chỉ bằng 58% so với tháng trước. Tuy nhiên, ông Đức khẳng định, lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 của tập đoàn chắc chắn vượt 5% so với kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, tổng doanh thu cả năm 2022 của HAG đạt hơn 4.500 tỷ đồng (chăn nuôi đạt 1.620 tỷ đồng, cây ăn trái đạt 2.277 tỷ đồng, ngành phụ trợ đạt 677 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.181 tỷ đồng.