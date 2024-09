Lại nghi ngờ kết quả của Tiến Luật

Lỗi tại Tuấn Hưng?

Tuấn Hưng áy náy chỉ vì “cái tôi” của mình khiến Cá Lớn rơi vào vòng nguy hiểm. Nếu anh được cử thi hát đơn không sao, đằng này do anh chủ động xin đồng đội. Trong khi nhà này còn khá nhiều anh tài mạnh cả về chuyên môn lẫn điểm hỏa lực như Soobin, Jun Phạm hay Trọng Hiếu, Thanh Duy.

Nhưng thực ra còn do nhà Cá Lớn không may bốc được bài 12h03. Đây là bài hát mới, không có nội dung, thông điệp rõ rệt để triển khai ý tưởng trình diễn. Kết quả nó chỉ phát huy tác dụng làm nhạc nền để Trọng Hiếu và Cường Seven nhảy với nhau. Và mặc dù hai anh nhảy rất chất nhưng khán giả trường quay vẫn cho điểm bài này thấp nhì (420).



Tạo hình và phong cách có phần phi giới tính của Trọng Hiếu trong 12h03.

Điểm cao nhì trong phần thi song ca thuộc về Nhà Trẻ. Quốc Thiên và Rhymastic đã chuyển ballad Đêm cô đơn quen thuộc thành nhạc funk giàu tiết tấu để nhảy. Họ cũng không định khoe giọng với bản phối mới này. Số điểm 1.340 cho tiết mục này không hề thấp, chỉ chênh 10 khán giả so với quán quân song ca Bùi Công Nam - Kay Trần của Nhà Trẻ.