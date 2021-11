Lady Gaga gây sốc khi chụp ảnh khỏa thân 100%

Xuất thân là ca sĩ nhưng Lady Gaga lại rẽ ngang sang làm diễn viên với khả năng diễn xuất trời phú. Bộ phim A Star Is Born (2018) đã mang về cho cô 2 đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Ca khúc nhạc phim hay nhất (bài Shallow) do Gaga đồng sáng tác cũng như thể hiện.

Your browser does not support the video tag.

Lady Gaga trong 'House of Gucci'

An Na