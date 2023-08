La Vân Hi: Nam thần cổ trang có những cảnh bay lượn đẹp nhất

La Vân Hi dễ dàng giữ vững cơ thể dù bị treo lơ lửng ở trên cao và có những kiểu tạo dáng đáp đất vô cùng đẹp mắt. Thậm chí, sao nam còn xoay vòng trên không mà bỏ qua thiết bị hỗ trợ. Điều này chứng tỏ được kỹ năng múa đỉnh cao của nam diễn viên và giúp anh trở thành mỹ nam có những cảnh bay đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

La Vân Hi, sinh năm 1988, là một nam diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ người Trung Quốc. Anh từng tốt nghiệp Học viện Hý Kịch Thượng Hải khoa Khiêu vũ đương đại và là một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Đồng thời, sao nam còn là giáo viên giảng dạy ba lê trước khi trở thành diễn viên.

Tuy từng góp mặt trong các bộ phim hiện đại, nhưng ít được chú ý hơn so với khi La Vân Hi đóng các bộ phim cổ trang. Nhiều người nhận xét, La Vân Hi mang một dáng vẻ điềm tĩnh, ôn nhu đúng chuẩn diễn viên múa. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng hội tụ khí chất thần tiên ngút ngàn mà không phải ai cũng có được. Điều này khiến anh trở nên đắt giá hơn trong phim thuộc thể loại cổ trang.