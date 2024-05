Lạ lùng trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán tiền mặt

Nếu đăng kiểm lần 1 đạt luôn thì không sao, trường hợp không đạt (do chưa thể in tem) thì lại phải trả lại cho chủ phương tiện. Số tiền thu đã lẻ, lại phải thêm thao tác chuyển đi chuyển lại rất mất thời gian, rất dễ nhầm lẫn giữa các khoản tiền khác nhau.

“Riêng với khoản phí đăng kiểm thì hơi lằng nhằng với số tiền 336.000 đồng (bao gồm cả phí in tem 90.000 đồng).

Thừa nhận việc chỉ nhận tiền mặt có lúc gây bất tiện cho người dân, vị lãnh đạo trung tâm đăng kiểm trên cho biết sẽ chỉ đạo mở một tài khoản mới chỉ để nhận phí đăng kiểm, trang bị thêm điện thoại để theo dõi tiền đổ về. “Vài ngày tới là người dân có thể thanh toán online”, vị này khẳng định.

Liên quan tới vấn đề trên, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, từ nhiều năm nay, chủ trương của Nhà nước luôn hạn chế sử dụng tiền mặt trong lưu thông, nên Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa bao giờ chỉ đạo hay hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm chỉ thu tiền mặt.

“Ngay từ tháng 12/2012, khi hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cả nước triển khai công tác thu phí sử dụng đường bộ từ 1/1/2013, Cục đã hướng dẫn cho các trung tâm (CV số 2718/ĐKVN-TC ngày 26/12/2012) về việc khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán (tiền mặt, quẹt thẻ ATM, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản).

Do đó, việc trung tâm đăng kiểm quy định "chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt" là trái với chủ trương của Nhà nước cũng như hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cục sẽ phối hợp với Sở GTVT địa phương kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Nguyễn Tô An thông tin.

Ông An cũng nhấn mạnh, theo quy định tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP, đơn vị đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ 3 tháng nếu: Đưa ra các yêu cầu, ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ GTVT ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật.