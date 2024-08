Lạ lẫm phở 'treo' ở phố cổ Hà Nội, khách đến ăn thấy ấm lòng

Chủ của dự án phở "treo", chị Phan Lệ (47 tuổi) cho biết, mô hình đã được quán triển khai được khoảng một tháng trở lại đây. Trong đợt dịch Covid-19, vô tình xem được một chương trình của Italia về mô hình cà phê "treo", táo "treo", chị thấy bị thuyết phục và được truyền cảm hứng, nhưng khi đó điều kiện không cho phép nên chưa thể thực hiện. Mãi đến khi nhịp sống trở lại bình thường, chị mới quyết định bắt tay vào làm.

Chị Lệ may mắn khi được gia đình và họ hàng hết lòng ủng hộ trong mọi việc, nhất là công việc thiện nguyện. Cả nhà chị đều quen với chuyện bếp núc, hàng quán, nên trong những chuyến đi thiện nguyện ở xa, mọi việc nhà cửa đều được mọi người trông nom, quán xuyến cẩn thận để chị yên tâm lên đường. Ngay cả tấm biển in chữ phở "treo" cũng được con trai chị chủ động lên ý tưởng, thiết kế và in ấn. “Thực sự cảm thấy hạnh phúc khi tất cả mọi thành viên cùng đồng lòng giúp đỡ nhau”, chị Lệ nói.

Chị Lệ có xuất phát điểm là những người sống trong gia đình lao động nghèo, từng ở trong thời kỳ khó khăn với điều kiện sống thiếu thốn. Nhờ đó chị rất thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh của những người lao động, người khuyết tật, bán hàng rong, trẻ em lang thang cơ nhỡ...

Nhiều khi khách ăn xong, bận việc quên không hạ số xuống. Có người đến ăn phở "treo", chị vẫn sẵn lòng bưng ra ngần ấy bát mà không hề tính toán thiệt hơn. Chị làm biển treo lên là để những người thực sự cần đi qua có thể thấy và thoải mái vào ăn mà không cần phải dò hỏi xem hôm nay còn phở miễn phí hay không.

Ngay từ lúc bước vào quán ăn, anh Trương Hữu Thao (29 tuổi, Nghệ An) đã bị ấn tượng bởi tấm biển đề chữ phở "treo” ở ngoài cửa. Từng tham gia vào một số chương trình quyên góp từ thiện nhưng đây là lần đầu anh biết đến hình thức hay như vậy. Sau khi hỏi chuyện cô chủ về chiếc biển, anh Thao quyết định góp thêm 2 suất phở. "Người Việt ta có truyền thống lá lành đùm lá rách, nên tôi nghĩ chút tấm lòng của mình dù ít ỏi cũng sẽ giúp đỡ được cho nhiều người đang gặp khó khăn ở ngoài kia”, anh hồ hởi trực tiếp thay con số trên miếng gỗ.

Cứ một lúc khách đến ăn lại đăng ký "treo" phở. Tấm biển từ 22 bát phở ở đầu ngày nay đã lên đến 32 bát.