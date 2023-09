Lá cờ nhuộm bằng máu, được bảo vệ hơn cả tính mạng

Tại Bảo tàng Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An) đang lưu giữ, trưng bày nhiều lá cờ. Mỗi lá cờ là một câu chuyện đặc biệt, một thành tích trong chiến đấu, học tập, lao động, sản xuất của mỗi đơn vị, tập thể, cá nhân, đặc biệt là trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoành - Trợ lý trưng bày, Bảo tàng Quân khu 4 - lá cờ là biểu trưng tập hợp trong hoạt động của lực lượng vũ trang nói riêng và đối với quần chúng nhân dân nói chung. Lá cờ hiện diện trong tất cả các hoạt động có sự hiệp đồng và liên kết tập thể.

"Lá cờ không chỉ mang hình ảnh hiệu triệu, tập trung đoàn kết mà lá cờ còn lá tín hiệu, hiệu lệnh, là biểu trưng của một thông điệp chính trị, mang giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, có ý nghĩa là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử nhất định", Thiếu tá Hoành nói.

Lá cờ này do các chiến sỹ cách mạng bị giam cầm tại nhà tù Biên Hòa (Đồng Nai) làm vào năm 1970. Cờ được may từ vỏ bao đựng bột mỳ, sao vàng do các tù binh nữ khâu bằng tay từ 3 mảnh vải áo lót. Màu đỏ của cờ được nhuộm từ máu và thuốc đỏ, sao vàng nhuộm bằng thuốc chống phù nề. Lá cờ là biểu tượng của ý chí bất khuất của các chiến sỹ cách mạng bị tù đày.

Lá cờ được sử dụng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày mất của Bác Hồ. Cờ được cất giấu và phân công bảo vệ nghiêm ngặt trước sự tra xét của bọn quản ngục. Mỗi tổ giữ cờ gồm 3 người, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ.

Năm 1973, khi biết thông tin mình sẽ được trao trả, chiến sỹ Hoàng Văn Cờ (SN 1944, quê xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) lấy đá rạch vào đùi cho chảy máu rồi cuộn tròn lá cờ quanh chỗ vết thương để lọt qua sự khám xét của kẻ thù.

Tháng 3/1973, tại Sông Thạch Hãn (Quảng Trị), chiến sỹ Hoàng Văn Cờ trao lại lá cờ cho ban tiếp nhận tù binh giải phóng. Hiện lá cờ được bảo quản, trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 4.