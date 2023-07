Kỳ World Cup nữ hoành tráng nhất lịch sử

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 diễn ra vào lúc 12h trưa ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam) tại sân Eden Park, Auckland (New Zealand), ngay trước trận khai mạc giữa đồng chủ nhà New Zealand và Na Uy. Buổi lễ dự kiến kéo dài không quá 15 phút, trong đó ca khúc chủ đề “Do It Again” sẽ được trình diễn bởi ca sỹ người Australia, Mallrat và Benee của New Zealand.

Tổng Cty Viễn thông Viettel hôm qua cho biết dịch vụ truyền hình Viettel TV360 đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023 trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, toàn bộ 64 trận đấu ở World Cup nữ 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hạ tầng truyền hình IPTV, website và ứng dụng TV360 của Viettel. World Cup nữ 2023 tổ chức tại Úc và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, với các đối thủ Hà Lan, Mỹ và Bồ Đào Nha. Tất cả các trận đấu vòng bảng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đều sẽ diễn ra tại New Zealand.

Theo lịch thi đấu World Cup 2023 hôm nay 20/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tại VCK World Cup nữ 2023. Trong ngày thi đấu hôm nay, ĐT nữ New Zealand sẽ đá trận ra quân với ĐT nữ Na Uy vào lúc 14h.

THANH HẢI