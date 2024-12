Kỳ vọng gì vào Nguyễn Xuân Son ở trận đấu với Myanmar?

Tối 21.12, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Myanmar tại Việt Trì. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gần như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình chính. Xuân Son trong buổi họp báo trước trận gặp Myanmar. Ảnh: Minh Dân Sau trận hòa Philippines trên sân khách ở lượt trận thứ 3, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng B (7 điểm), hơn đội xếp sau là Indonesia với khoảng cách 2 điểm. Dù đang rất vững vàng để tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa chắc đã an toàn. Với thể thức hiện tại của ASEAN Cup 2024, "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn có thể rời giải ngay sau vòng bảng nếu ở lượt trận cuối. Trường hợp đó xảy ra khi Việt Nam thua Myanmar với cách biệt từ 2 bàn trở lên và cùng với đó, Indonesia thắng Philippines. Trong 3 trận vừa qua, dù trận nào cũng ghi bàn, thậm chí có những trận thắng đậm nhưng hàng công tuyển Việt Nam vẫn để lại nhiều nỗi lo, đặc biệt là việc chưa thể ghi bàn trong hiệp 1. Do đó, sự ngóng đợi Xuân Son ngày càng lớn. Bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2024 sau trận đấu giữa Việt Nam và Philippines. Ảnh: VTC Now "Điểm yếu trên hàng công chúng ta vẫn là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ông Kim dù đã dùng rất nhiều mũi công như Văn Toàn, Tuấn Hải, Thanh Bình, Tiến Linh, Vĩ Hào... nhưng khoảng trống về sức mạnh vẫn còn lớn. Do đó, chúng ta đang rất chờ đợi Xuân Son. Xuân Son đã ở trên khán đài xem các đồng đội thi đấu 3 trận vừa qua và đang nóng lòng chờ đợi cơ hội được vào sân. Đối thủ của chúng ta không quá khó khăn và còn được đá sân nhà nên Xuân Son sẽ là tâm điểm của sự kỳ vọng" - BLV Quang Huy chia sẻ. Có một số lo ngại cho rằng, khoảng thời gian Xuân Son được gọi lên tuyển (sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc) là quá ngắn, từ đó khiến tiền đạo của đội Nam Định khó có thể bắt nhịp ngay với các đồng đội. Đây được coi là rào cản khá lớn để ngôi sao 27 tuổi có thể phát huy hết khả năng của bản thân. "Xuân Son là mẫu cầu thủ to, khỏe, nhiều kĩ năng. Một người như vậy sẽ có cách để thích nghi rất nhanh, hiểu được các yêu cầu của ông Kim Sang-sik. Hơn nữa, Xuân Son đã đá ở V.League rất lâu nên những đồng đội ở tuyển, dù chưa từng đá cùng câu lạc bộ cũng có ít nhiều sự hiểu biết về tiền đạo nhập tịch này. Do đó, tôi nghĩ mọi thứ sẽ thuận lợi" - BLV Quang Huy nhận định. Nguyễn Xuân Son sẽ là vũ khí sắc bén nhất trên hàng công của ông Kim Sang-sik. Ảnh: Minh Dân Xuân Son là tiền đạo đa năng hiếm thấy trong lịch sử V.League khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Do đó, việc anh xuất phát với vai trò nào đang được người hâm mộ đặt dấu hỏi rất lớn. Xuân Son có thể đá trung phong, hộ công và cặp tiền đạo đều rất tốt. Trong bối cảnh hàng công Việt Nam đang có lượng nhân sự rất dày nên vị trí của Xuân Son trên sân có thể thay đổi linh hoạt theo từng tình huống chứ không bị bó buộc. "Tôi nghĩ Xuân Son sẽ là người đá cao nhất trên hàng công nhưng có thể lựa chọn giữa trung phong trong bộ ba tấn công hoặc đá cặp tiền đạo. Nếu đá cặp tiền đạo, tôi lựa chọn 3 cái tên khả dĩ để chia lửa cùng Xuân Son là Tiến Linh, Tuấn Hải hoặc Hoàng Đức. Hoàng Đức từng đá với vai trò phía sau một tiền đạo ngoại binh trong màu áo CLB Thể Công - Viettel nên rất quen thuộc" - BLV Quang Huy dự đoán. Xuân Son đang tích cực tập luyện chờ đợi ngày ra mắt. Ảnh: VFF Xuân Son là mẫu tiền đạo đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á và được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển Việt Nam đến trận chung kết, thậm chí có thể giành vinh quang ở ASEAN Cup 2024. "Nhìn qua mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt ở giải lần này, không có tiền đạo nào được đánh giá tốt bằng Xuân Son. Tôi hi vọng anh ấy sẽ là vũ khí hạng nặng của tuyển Việt Nam ở vòng knock-out. Càng vào sâu hơn, tôi hi vọng Xuân Son càng tỏa sáng. Hi vọng nếu đến được trận chung kết đối đầu với Thái Lan, Xuân Son sẽ rực sáng nhất" - BLV Quang Huy chia sẻ.