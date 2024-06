Kỷ vật tuổi thơ của Taylor Swift được bán với giá khủng

Theo nhà đấu giá, đĩa CD được Swift thu âm khi cô 11 tuổi trong thời gian sống ở Reading, Pennsylvania và được mang đi giới thiệu trong một chuyến đi đến Nashville cùng mẹ cô, Andrea.

Trong đó có hai bản nhạc chưa từng được phát hành mang tên “Am I Ready For Love” và “Can I Go With You”. Các tracks còn lại là những bản cover “There's Your Trouble” (The Chicks), “Here You Come Again” (Dolly Parton) hay “Hopelessly Devoted To You” (Olivia Newton-John)...

Bên cạnh danh sách bài hát, đĩa CD còn bao gồm một bức ảnh thời thơ ấu của Taylor Swift đi kèm thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email và trang web. Giá khởi điểm cho chiếc CD trong phiên đấu giá là 100 USD, bắt đầu từ ngày 19/5. Tính đến ngày 16/6, đĩa nhạc đã được bán với giá 12.505 USD (hơn 318 triệu đồng).