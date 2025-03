'Ký ức để lại' - Đại nhạc kịch bán thực cảnh tái hiện những mốc son của dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận bán thực cảnh “Ký ức để lại”.

Chương trình diễn ra vào 20h10 ngày 12/4/2025 tại Quảng trường Đài tưởng niệm Anh hùng, Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng trên các kênh TNTV, ANTV.

Với quy mô hoành tráng và sự đầu tư công phu, chương trình được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật chính luận sử thi và sân khấu ngoài trời với hiệu ứng công nghệ hiện đại. Đây là chương trình đầu tiên của Cục Công tác chính trị – Bộ Công an áp dụng mô hình này, nhằm tái hiện một cách chân thực những chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chương trình do ThS. Nguyễn Thị Tuyết Minh viết kịch bản và tổng đạo diễn, với sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, cùng 120 chiến sĩ Công an nhân dân PX03 Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài quân sự.

“Ký ức để lại” có kết cấu gồm 3 chương, 6 cảnh, mở đầu bằng phần Intro: Phim ngắn, khắc họa hành trình lịch sử của dân tộc từ kháng chiến chống Pháp đến đại thắng mùa Xuân 1975. Chương I: Xuân Cầu ký ức đỏ tái hiện không khí đấu tranh cách mạng tại quê hương Hưng Yên, nơi nuôi dưỡng những chiến sĩ kiên trung. Chương II: Đường Trường Sơn huyền thoại đưa người xem đến những năm tháng gian khổ, nơi những đoàn quân từ miền Bắc vượt Trường Sơn vào Nam, sát cánh cùng đồng bào miền Nam trong cuộc chiến cam go. Chương III: Đất lửa Tây Ninh tái hiện những trận chiến khốc liệt trên vùng đất miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là trận càn Junction City năm 1967, nơi quân và dân Tây Ninh kiên cường chiến đấu bảo vệ cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam. Kết thúc chương trình là phần Coda: Ký ức để lại, gửi gắm thông điệp tri ân thế hệ đi trước và niềm tự hào về hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Sân khấu chương trình được thiết kế theo ba cụm chủ đề lớn: cổng làng Xuân Cầu với hình ảnh làng quê Bắc Bộ gắn liền với những nhà cách mạng tiền bối, đường Trường Sơn huyền thoại với những đoàn quân ra trận và chiến trường miền Đông Nam Bộ với những trận đánh ác liệt. Không gian sân khấu sẽ kết hợp với sông Nghĩa Trụ (Hưng Yên) và sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh), cùng với hệ thống hiệu ứng led, khói lửa, âm thanh ánh sáng đa tầng, tạo nên một bức tranh nghệ thuật chân thực và giàu cảm xúc.

Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội như Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Mác, Khánh Ngọc, NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hoàng Khải, NSƯT Anh Hòa, cùng nhiều nghệ sĩ múa, dàn hợp xướng và vũ đoàn nổi tiếng.

Tổng đạo diễn Tuyết Minh chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua nghệ thuật chính luận, có thể tái hiện một cách sống động những ký ức lịch sử, để khán giả hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể cảm nhận được tinh thần quật cường, sự hy sinh anh dũng của cha ông trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Ký ức để lại” còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân, những người đã thầm lặng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền hòa bình cho đất nước. Chương trình hứa hẹn sẽ là một dấu ấn quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm năm 2025, kết nối lịch sử với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất đất nước.