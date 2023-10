Kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Chức, bố của anh C. chia sẻ, với sự kiên trì của các y bác sĩ, phép màu đã đến với con trai mình. Sáng 7/10, bệnh nhân đã tập vận động khiến cả đại gia đình ở Sóc Sơn (Hà Nội) vui mừng khôn xiết. Theo lời ông Chức, người thân được vào chăm anh C. hằng ngày, hỗ trợ y bác sĩ tập luyện vận động cho bệnh nhân.

Anh N.V.C (sinh năm 1986, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) - là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini. Sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, anh C. đã không còn phải thở máy, được rút ống mở khí quản.

Hiện tại, mỗi ngày đơn vị đều cử 1 người vào hỗ trợ anh C. từ sáng tới tối. Ông Chức và con trai lớn cũng chia nhau tới chăm. Ông sợ con tự ngồi sẽ ngã nên luôn túc trực bên cạnh. Nhìn con trai có thể bước chậm chạp, tự ngồi dậy, giơ tay lên dù chưa cầm nắm được, ông Chức rất phấn khởi.

Cả gia đình chưa dám nói tới vụ cháy cũng như việc vợ con anh C. không còn. Bệnh nhân nói được 2-3 từ dù còn khó do đặt ăn qua ống xông. "Tôi chỉ hy vọng con bình phục dần, có thể tiếp nhận thông tin từ từ. Nếu bây giờ mình nói rõ về vụ cháy, chắc C. sốc, nguy hiểm lắm”, ông Chức trải lòng.

Anh C. là con trai út trong gia đình, công tác trong quân đội. Khi lập gia đình, vợ chồng anh mua căn chung cư mini ở phố Khương Hạ. Thảm họa đêm 12/9 khiến con dâu và hai cháu gái của ông Chức ra đi mãi mãi. Làm đám tang cho con cháu xong, ông Chức lại chạy tới Bệnh viện Bạch Mai lo cho con trai.