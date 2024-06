Ký sự EURO 2024: Southgate phá nát tuyển Anh

1. Theo nhịp điệu của Dancing in the Dark, một trong những bản hit hay nhất mọi thời đại của Bruce Springsteen, 20.000 người hâm mộ Anh có mặt tại Frankfurt Arena đã hát đồng ca "Phil Foden's on fire".

Bài hát mà những CĐV chuyên nghiệp sáng tác vang lên đầy lạc quan khi trận đấu với Đan Mạch sắp bắt đầu. Nhưng khi trận đấu kết thúc, bầu không khí thay bằng nỗi thất vọng với tỷ số hòa 1-1 và lối chơi tệ hại của "Tam sư".

Chiến thuật của Southgate khiến Foden không thể hiện được nhiều

Những người yêu bóng đá đến từ Anh không muốn biết gì về các cầu thủ của mình và càng không muốn đề cập đến HLV Gareth Southgate. Thậm chí có một số tiếng la ó xuất hiện khi các cầu thủ tiến về khu khán đài chào CĐV.

"Chúng tôi luôn cần người hâm mộ. Tôi phải nói rằng họ rất ấn tượng trên khán đài, và tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự thất vọng của họ với cách chúng tôi thi đấu", Southgate chán nản nói khi kết thúc trận đấu. Ông thừa nhận: "Đó là lỗi của tôi".

Tuyển Anh như không tồn tại. Trong sự mất phương hướng, tài năng của Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka và khả năng ghi bàn của Harry Kane bị chôn vùi bởi trận đấu tẻ nhạt, rời rạc. Mỗi người trong số họ chỉ biết cố gắng bằng sức cá nhân để tạo ra điều gì đó khi tập thể bất lực.