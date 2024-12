Kỷ niệm 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam tại Nga, Ấn Độ và Australia

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Ấn Độ và Australia đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ôn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng quân sự anh hùng và quan hệ đối tác quốc phòng sâu sắc giữa Việt Nam với các nước. Tối 10/12, tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga), Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 80 năm qua. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, trong 8 thập kỷ qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN) Trong gần suốt chặng đường hình thành, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đồng hành cùng quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Hai nước chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ, thì trong đó từ thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 các chiến sỹ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ Moskva. Đất nước và người dân Việt Nam đã được sống trong hoà bình từ năm 1975 sau 30 năm chiến tranh, trong đó quân và dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chân thành và chính nghĩa từ phía Liên Xô cũ và Liên bang Nga, đặc biệt là các chuyên gia và cố vấn quân sự, những người đã coi việc giúp đỡ Quân đội non trẻ là “mệnh lệnh trái tim”. Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế Trung tướng Aleksandr Kshimovsky nhiệt liệt chúc mừng 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, khẳng định rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nối tiếp thành công truyền thống chiến thắng từ buổi đầu thành lập với người “Anh cả” của Quân đội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Sức mạnh đoàn kết, lao động sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chiến đấu của Quân đội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho đất nước. Trung tướng Kshimovsky khẳng định truyền thống ủng hộ Việt Nam từ thời Liên Xô đã chưa một ngày “đứt quãng”, khi ngày nay Việt Nam là đối tác chiến lược và tin cậy của Liên bang Nga tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Cũng trong tối 10/12, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã chủ trì lễ kỷ niệm. Ông nhấn mạnh trong 80 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng quân sự trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, quân đội Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hy sinh để đạt được những thành tựu to lớn. Phó Đô đốc Tarun Sobti, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN) Đại sứ nhắc lại những hỗ trợ của Ấn Độ dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong nỗ lực theo đuổi hòa bình và phát triển, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, sâu sắc và lâu dài giữa Việt Nam và Ấn Độ đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hai bên đã triển khai hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam hướng tới năm 2030, tiếp tục khám phá những con đường hợp tác mới trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, cứu trợ thiên tai và an ninh hàng hải. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, bằng cách hợp tác cùng nhau, Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một tương lai thịnh vượng, hòa bình và ổn định chung trong khu vực và trên thế giới. Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ - Phó Đô đốc Tarun Sobti cho biết, sự kiện kỷ niệm này không chỉ để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam mà còn để tôn vinh những đóng góp sâu sắc, to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho nền độc lập, an ninh và thịnh vượng của dân tộc vĩ đại này. Sự kiên cường, dũng cảm và những cống hiến của Quân đội nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới. Theo Phó Đô đốc Tarun Sobti, tình bằng hữu giữa Ấn Độ và Việt Nam được thử thách qua thời gian và đã phát triển mạnh mẽ hơn qua nhiều thập kỷ. Quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam là nền tảng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, được đặc trưng bởi sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chiến lược. Tại Australia, ngày 9/12, Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Australia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm ghi nhận các quan hệ đối tác vô giá mà Việt Nam đã phát triển với các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Australia. Ông cho rằng những quan hệ này rất quan trọng không chỉ để củng cố năng lực quốc phòng của Việt Nam mà còn giúp tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại thủ đô Canberra của Australia (Ảnh: TTXVN) Đại sứ đánh giá cao sự hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa Việt Nam và Australia, phản ánh tinh thần của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đại sứ bày tỏ tin tưởng lực lượng vũ trang hai nước vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác trong những năm tới. Tùy viên Quốc phòng - Đại tá Nguyễn Ngọc Huy đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia hiện nay ở mức rất cao, là điểm sáng và là một trụ cột trọng yếu trong quan hệ song phương, phát triển trên tất cả các mặt. Hợp tác quốc phòng - quân sự Việt Nam - Australia đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục mở rộng về nội dung, hình thức nhằm mục tiêu phát triển vững chắc, lâu dài quan hệ giữa hai lực lượng vũ trang, góp phần vào tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Bộ Quốc phòng và nhân dân Australia về sự hỗ trợ giúp đỡ đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam; nhóm cựu binh Australia và Đại học New South Wales về Dự án số hóa thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh...