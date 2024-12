Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Lào, Cuba

Tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) và thủ đô La Havana (Cuba), các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đã diễn ra trang trọng, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết bền chặt giữa Việt Nam với hai đất nước anh em, Lào và Cuba. Ôn lại tình đoàn kết quốc phòng Việt - Lào Ngày 13/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại Lào. (Ảnh: TTXVN) Tham dự sự kiện có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào; đại diện các cơ quan liên quan của Lào và quốc tế cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Thống, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nêu rõ, 80 năm trước, dưới chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã được thành lập. Qua 8 thập kỷ xây dựng và phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, với nhiệm vụ nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời giữ vững hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Những đóng góp của quân đội trong việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 và hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, là minh chứng sinh động cho trách nhiệm và tình cảm gắn bó giữa quân đội và nhân dân. Ngày 22/12 cũng là Ngày hội Quốc phòng toàn dân của Việt Nam, thể hiện sự kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của dân tộc, khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, Lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng là dịp giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội Nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào. (Ảnh: TTXVN) Đại tướng Chansamone Chanyalath cho biết, Việt Nam và Lào hai dân tộc có quan hệ truyền thống gắn bó, mật thiết từ lâu đời, nhân dân hai nước luôn chung sống hòa thuận, chan hòa, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ông khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, cùng chia sẻ gian khó, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được vun đắp qua các thế hệ, trở thành biểu tượng hiếm có của tình đoàn kết quốc tế. Đại tướng Chansamone cũng nhấn mạnh sự gắn bó chặt chẽ giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào, không chỉ trong kháng chiến mà còn trong thời bình. Quân đội hai nước luôn đồng cam cộng khổ, phối hợp chặt chẽ để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Ông tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, Quân đội hai nước sẽ tiếp tục giữa vững vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt, cùng nhau hợp tác và phối hợp chặt chẽ với quân đội các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để gìn giữ hòa bình, ổn định, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân mỗi nước. Tại đây, các đại biểu đã cùng xem lại những thước phim tư liệu lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và ẩm thực truyền thống, ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi là người bạn cùng chí hướng với Cuba Trước đó, ngày 12/12, tại Thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long; Đại tá Bùi Xuân Phong, Tùy viên Quốc phòng; Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cuba Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, các sỹ quan cấp cao của quân đội và an ninh Cuba, quan chức nhiều Bộ, ngành, tổ chức chính phủ của Cuba, tùy viên quốc phòng của các nước tại Cuba và đại diện cộng đồng người Việt tại nước sở tại. Phát biểu tại sự kiện, Tùy viên Quốc phòng Đại tá Bùi Xuân Phong đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước. Đại sứ Lê Quang Long khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, kế thừa, phát huy tinh thần yêu nước, tinh hoa nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Đại sứ Lê Quang Long (giữa) chụp ảnh cùng các cựu chiến binh Cuba từng giúp đỡ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam lấy ngày 22/12/1989 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân vừa thể hiện sự kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam vừa tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn dân tham gia xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh, Quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hòa bình, tự vệ; tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách Quốc phòng “4 không”: Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Theo Đại sứ Lê Quang Long, Việt Nam và Cuba là hai nước Xã hội chủ nghĩa anh em, có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Việt Nam sẽ mãi là người bạn, người đồng chí cùng chí hướng, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn đoàn kết, ủng hộ và hợp tác, luôn sát cánh với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. Tại sự kiện, các đại biểu tham dự đã cùng nhau xem lại những thước phim tư liệu lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.