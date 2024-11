Để xử lý tốt các tình huống khi di chuyển trên đường, tài xế cần nắm vững các kỹ năng vào cua. Đánh lái vào cua là một trong những kỹ năng quan trọng mọi tài xế cần phải biết. Tuy nhiên, kỹ thuật vào cua sao cho an toàn nhất, không phải ai cũng nắm rõ. Sau đây là những kỹ năng vào cua an toàn tài xế nên biết: Điều chỉnh tư thế ngồi đúng cách Khi lái xe vào khúc cua, tầm nhìn của người lái thường bị hạn chế. Vì vậy, điều chỉnh tư thế ngồi đúng cách sẽ giúp kiểm soát xe tốt hơn. Hãy nâng ghế lái lên cao hơn để có tầm nhìn ba quát mặt đường. Ngoài ra, nên ngồi thẳng lưng vừa giúp thoải mái vừa hỗ trợ tập trung lái xe, phản ứng nhanh nhất trước các tình huống bất ngờ. Quan sát kỹ Các khúc cua tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thường xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Do đó, trước khi vào cua, tài xế cần chú ý quan sát thật kỹ để xác định làn đường và phương tiện di chuyển xung quanh. Giảm tốc trước khi vào cua Giảm tốc độ là nguyên tắc quan trọng giúp kiểm soát xe khi vào cua. Nếu xe chạy ở tốc độ cao và đánh lái đột ngột, xe dễ bị mất lái hoặc trượt bánh, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh. Chú ý giảm tốc độ trước khi vào cua để có thể quan sát tốt hơn đồng thời xử lý tình huống kịp thời. Khi vào cua, không nên phanh gấp vì có thể khiến bánh xe mất độ bám trên đường, dễ dẫn đến mất lái. Đánh lái dứt khoát Tùy theo độ cong của góc cua để ước lượng số vòng đánh lái phù hợp. Nên đánh lái dứt khoát để tránh xe bị mất hướng. Lúc vào cua, tài xế có thể đánh lái chéo tay hoặc đánh lái kéo đẩy. Trong đó, đánh lái chéo tay nhanh hơn nhưng phạm vi hoạt động hạn chế, phù hợp nếu vào cua ở tốc độ chậm. Còn đánh lái kéo đẩy giúp dễ định hướng hơn do phạm vi hoạt động tay linh hoạt. Nên đánh lái dứt khoát khi vào cua. (Ảnh minh họa) Trả lái để thoát cua an toàn Trả lái sau khi thoát khỏi khúc cua rất quan trọng, giúp đảm bảo xe quay về đúng quỹ đạo và duy trì ổn định. Vì vậy, khi ra khỏi khúc cua, chú ý trả lái từ từ, trả lái quá nhanh hoặc để vô lăng tự quay dễ làm xe bị lắc lư hoặc mất kiểm soát. Hãy đưa vô lăng về vị trí trung tâm một cách nhẹ nhàng để giữ cho xe ổn định, tránh tình trạng bánh xe bị văng hoặc lốp bị mài mòn. Tính toán các điểm mù Ô tô có nhiều điểm mù, nhất là các khúc cua hẹp. Trước khi vào cua, lưu ý quan sát kỹ lưỡng các điểm mù để tránh va chạm với chướng ngại vật hoặc phương tiện khác. Luôn cân nhắc kỹ mọi yếu tố xung quanh, đảm bảo không có phương tiện khác hay vật cản ở các điểm mù khi thực hiện đánh lái. Minh Phương(tổng hợp)