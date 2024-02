Kỳ lạ cây nấm mọc trên thân ếch sống

Hình ảnh ghi lại cây nấm mọc ra trên lưng của ếch sống (Ảnh: Chinmay Maliye).

Người yêu thích điện ảnh và các tác phẩm chuyển thể từ game ắt hẳn không còn xa lạ với cái tên The Last of Us - loạt phim truyền hình đình đám của HBO.

Trong tác phẩm này, người xem được làm quen với ý tưởng hư cấu về một loại nấm có khả năng lây nhiễm sang con người và biến họ thành những thây ma vô tri. Thế nhưng, mọi thứ dường như không hoàn toàn là hư cấu.