Kỳ Duyên đầy khí chất, sân khấu Miss Universe 2024 hoành tráng không ngờ

Sự tự tin và đã quen với không khí của cuộc thi giúp khí chất thanh lịch của Kỳ Duyên được duy trì tại Miss Universe 2024. Trong ngày thi thứ 14 tại Miss Universe 2024, Kỳ Duyên gây ấn tượng với phong cách thanh lịch khi xuất hiện trong trang phục trắng tinh khôi. Cô diện thiết kế trắng kết hợp cùng đôi bao tay cùng tông tạo nên vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn tự tin và hiện đại. Kỳ Duyên trong ngày thi thứ 14: Your browser does not support the video tag.

Video: The Qrown PH Giám đốc quốc gia Hương Ly và CEO Miss Universe Vietnam Valentine Trần cũng có mặt tại Mexico để đồng hành và ủng hộ Kỳ Duyên. Sự xuất hiện của hai người phụ trách từ Việt Nam là nguồn động viên tinh thần lớn cho Kỳ Duyên trong hành trình chinh phục vương miện. Hương Ly cũng chia sẻ khoảnh khắc ở khách sạn để chờ đợi sự xuất hiện của Kỳ Duyên cùng với đội ngũ truyền thông tại đây do thí sinh chưa được tiếp xúc trực tiếp với ê-kíp. Sự xuất hiện của các thí sinh Miss Universe 2024 thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Mỗi người đẹp đều mang đến vẻ đẹp, phong cách riêng khiến các sự kiện và hoạt động bên lề thêm phần sôi động và đa sắc màu. Các ống kính máy ảnh liên tục hướng về họ, ghi lại những khoảnh khắc tỏa sáng và cá tính riêng biệt. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, các thí sinh còn thể hiện sự tự tin, tài năng và khả năng giao tiếp thu hút, tạo nên bầu không khí hào hứng, giúp cuộc thi thêm phần hấp dẫn trong mắt khán giả và giới truyền thông trên toàn thế giới. Các thí sinh Miss Universe 2024 không chỉ gây chú ý trong những sự kiện chính thức mà còn bận rộn với lịch trình tập luyện và ghi hình dày đặc. Để trang bị kiến thức, các thí sinh còn tham gia các buổi tập huấn về trang điểm, làm tóc và thử trang phục, đảm bảo sự chỉn chu và nổi bật ở mọi góc nhìn. Song song đó, các buổi ghi hình quảng bá cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Mexico, giúp thí sinh vừa phô diễn vẻ đẹp cá nhân vừa quảng bá văn hóa nước chủ nhà. Những khoảnh khắc rạng rỡ và sự cố gắng của họ qua từng buổi tập luyện và ghi hình không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao mà còn khiến người hâm mộ thêm phần ngưỡng mộ và mong chờ các màn trình diễn trên sân khấu đêm bán kết (15/11) và chung kết (17/11). Công tác lắp đặt sân khấu cho Miss Universe 2024 đang diễn ra khẩn trương, đội ngũ kỹ thuật làm việc liên tục để dựng lên sân khấu hoành tráng không ngờ với hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại. Sân khấu có không gian trình diễn rộng rãi, các màn hình LED lớn, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh sống động được tích hợp là điểm nhấn đặc biệt.