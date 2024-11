Kỳ bí ngôi làng bị 'nguyền rủa', người dân biến mất sau một đêm

Từng là nơi sinh sống của khoảng 1.500 người, ngôi làng Kuldhara ở Ấn Độ không còn ai sinh sống vào khoảng 200 năm trước. Nguyên nhân khiến không ai dám sống ở Kuldhara chỉ sau một đêm gây nhiều tò mò. Cách đây khoảng 200 năm, ngôi làng Kuldhara ở Ấn Độ đột nhiên vắng bóng con người chỉ sau một đêm. Trước đó, ngôi làng này từng vô cùng nhộn nhịp khi là nơi sinh sống của khoảng 1.500 người. Việc toàn bộ người dân trong ngôi làng Kuldhara chuyển đi trong đêm khiến cư dân ở các vùng lân cận tò mò lý do. Người ta cho rằng, không ai dám sống ở Kuldhara vì ngôi làng này vướng lời nguyền chết chóc, bất cứ ai sống ở đây đều phải chết. Tương truyền, lời nguyền chết chóc, bí ẩn trên liên quan đến Salim Singh - người đàn ông xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc ở thành phố Jaisalmer nằm phía tây bắc Ấn Độ. Trong một lần ghé thăm làng Kuldhara, Salim "trúng tiếng sét" ái tình với một thiếu nữ xinh đẹp. Salim muốn cưới nàng làm vợ nhưng không được gia đình cô đồng ý. Do đó, Salim đã đe dọa sẽ giết chết bất kỳ ai phản đối đám cưới của mình với người tình định mệnh. Trong bối cảnh đó, cha của cô gái mà Salim đem lòng yêu và cũng là người đứng đầu của ngôi làng đã đưa ra một quyết định quan trọng sau khi suy nghĩ kỹ. Đó là ông cùng toàn bộ dân làng rời khỏi Kuldhara và tới sinh sống ở những nơi khác. Một giai thoại khác kể rằng, người dân làng Kuldhara chuyển đi chỉ sau một đêm vì chiến tranh khốc liệt, đẫm máu. Họ rời khỏi ngôi làng, để tìm đến những nơi an toàn hơn để định cư. Trong khi chưa thể xác định đâu mới là nguyên nhân chính xác khiến làng Kuldhara không có người sinh sống, một số người thích mạo hiểm đã tới đây để trải nghiệm những cảm giác ma quái. Trong số này, một số người kể rằng đã nghe thấy những âm thanh ma quái bí ẩn tại làng Kuldhara nhưng không tìm ra nguồn phát.