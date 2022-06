Kịp thời cứu sống người đàn ông có ý định tự tử ở chung cư R2 KĐT Goldmark City

Đồng chí Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm và đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Đông - Đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục, trấn an tâm lý để người bị nạn bình tĩnh và làm đánh lạc hướng sự chú ý của nạn nhân.

Cùng lúc này, các cán bộ chiên sĩ của Đội CS PCCC&CNCH sử dụng dây cứu hộ cố định người vào lan can tầng mái để đảm bảo an toàn. Căn đúng thời điểm tâm lý nạn nhân đã ổn định và có sự mất tập trung, lực lượng chuyên nghiệp đã tiến tới áp sát, khống chế nạn nhân và đưa nạn nhân xuống an toàn.