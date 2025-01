Kinh nghiệm vượt xe an toàn trên đường cao tốc

Vượt xe trên đường cao tốc đòi hỏi tài xế tài xế nắm rõ luật và kỹ năng lái xe an toàn. Đường cao tốc là nơi các xe di chuyển với tốc độ cao, chỉ một sai sót hay bất cẩn cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn khi vượt xe khác trên đường cao tốc, tài xế cần lưu ý những vấn đề sau: Quan sát kỹ trước khi vượt Trước khi vượt xe khác trên đường cao tốc, tài xế cần chú ý quan sát, tập trung vào đường phía sau và trước xe mình. Đặc biệt, cần chú ý tới các vị trí khuất tầm nhìn như khúc cua, đoạn đường cong...Đoạn đường phía trước phải đảm bảo thông thoáng, không có xe đi ngược chiều. Không vượt nối đuôi Nhiều người cho rằng, xe trước vượt an toàn là xe phía sau có thể tranh thủ tăng tốc bám đuôi. Tuy nhiên, điều này rất nguy hiểm. Khi di chuyển trên đường cao tốc, xe phía trước bất ngờ phanh gấp thì việc nối đuôi khiến xe phía sau không phanh kịp, dẫn đến tai nạn. Vượt xe trên đường cao tốc đòi hỏi tài xế tài xế nắm rõ luật và kỹ năng lái xe an toàn. (Ảnh minh họa: LiveAbout) Duy trì khoảng cách an toàn Luôn duy trì khoảng cách an toàn với các xe xung quanh, đặc biệt là xe định vượt. Bên cạnh đó, cần đảm bảo không có bất kỳ xe nào đang vượt mình. Không vội khi nhập làn Khi chưa đạt đủ tốc độ để vượt xe ở làn bên cạnh hay chưa đủ khoảng trống an toàn phía trước...tài xế vẫn cố tình tạt xe sang, dễ dẫn tới va chạm. Tài xế lưu ý không vượt khi vừa bật đèn tín hiệu. Việc này sẽ giúp tài xế có thời gian quan sát khi có xe nhập làn. Chỉ vượt khi đã đủ điều kiện an toàn và vượt dứt khoát, tránh tình trạng đi song song với xe phía trước quá lâu. Sau khi đã vượt hoặc chuyển làn, không nên lập tức nhập làn. Thay vào đó, cần duy trì đi thẳng cho đến khi đủ điều kiện an toàn mới chuyển làn. Quan sát biển báo Vượt ở phía trước lối ra đường tốc hay ở khúc cua...đều có nguy cơ tai nạn. Do đó, cần quan sát kỹ biển báo để tránh rơi vào tình trạng bị khuất tầm quan sát, dễ gây ra va chạm. Không vượt khi đã đạt tốc độ tối đa cho phép Khi xe đang chạy với tốc độ gần chạm ngưỡng tối đa cho phép, không nên vượt xe phía trước. Bởi, nếu cố tình vượt sẽ khiến xe chạy quá tốc độ cho phép, vừa vi phạm luật giao thông vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo VTC News