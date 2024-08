Kinh nghiệm lái xe đi qua đường ngập nước

Dưới đây là một số kinh ngiệm lái xe qua vùng ngập nước

Đánh giá độ sâu của vùng ngập nước khi xe đi qua

Trước tiên phải đánh giá được độ sâu vùng ngập nước. Nhiều lái xe bị ăn “trái đắng” do chủ quan bỏ qua bước này và đã cho xe tiến thẳng vào vùng ngập nước. Kết quả là xe bị thuỷ kích, chết máy giữa đường.

Do đó nếu thấy phía trước là vùng ngập nước nặng hãy cẩn thận đánh giá tình hình trước khi cho xe chạy vào.

Theo thiết kế, mỗi dòng xe có khả năng lội nước khác nhau và tùy thuộc vào vị trí của ống hút gió. Khi mực nước quá gần cổ hút gió có thể bị tràn vào ống hút gió, đi thẳng vào động cơ, khiến động cơ ngưng hoạt động. Do đó ống hút gió càng cao thì nước càng khó lọt vào.

Để đảm bảo an toàn cho xe khi lội qua vùng nước ngập, tốt nhất tài xế nên nắm rõ khả năng lội nước của xe. Do vậy, sau khi đánh giá tình hình, nếu thấy xe có thể an toàn vượt qua vùng ngập nước thì sẽ tiến hành các bước tiếp theo.