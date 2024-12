Kinh nghiệm lái ô tô trong thời tiết mưa rét

Lái ô tô trong điều kiện thời tiết mưa rét tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do xe có thể gặp nhiều vấn đề rắc rối. Để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, tài xế nên "nằm lòng" những kinh nghiệm dưới đây: Xử lý kính lái bị mờ Vào những ngày mưa rét, kính lái ô tô thường bị mờ và hạn chế tầm nhìn của tài xế. Những hạt nước ngưng tụ trên bề mặt kính chắn gió và gương chiếu hậu khiến người lái khó quan sát. Để khắc phục tình trạng này, tài xế nên bật chế độ sưởi kính (nếu có), hệ thống điều hòa và cần gạt nước. Ngoài ra, tài xế nên chỉnh khe cửa gió để hướng gió không thổi trực tiếp vào kính lái. Sau vài phút, nhiệt độ sẽ cân bằng, lượng hơi nước giảm và kính lái hết mờ. Không để xe giữa trời lạnh quá lâu

(Ảnh minh họa)

Khi nhiệt độ xuống thấp, van ô tô hoặc rơ le nguội dẫn đến khó khởi động xe. Vì thế, theo kinh nghiệm của các tài xế lâu năm, không nên để xe ở môi trường lạnh quá lâu, ngay cả khi không có nhu cầu sử dụng cũng nên cho xe khởi động. Bên cạnh đó, nên có một bộ kích nổ xe phòng trường hợp ô tô khó khởi động khi trời mưa. Kiểm soát tốc độ Lái xe trong điều kiện thời tiết mưa rét, đường trơn và đông người qua lại buộc tài xế phải kiểm soát tốt tốc độ. Để tránh va chạm trên đường, nên cho xe chạy với tốc độ vừa phải, giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước. Nếu trời mưa và tối, nên chuyển chế độ đèn pha gần để dễ dàng quan sát và không gây chói cho xe đi ngược chiều. Kiểm tra bình ắc quy trước khi khởi hành



Hết ắc quy không phải hiếm gặp trong quá trình sử dụng ô tô. Tuy nhiên, tình trạng này xảy ra nhiều hơn trong mùa đông vì ắc quy phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn cho điều hòa, đèn pha, sưởi...Do đó, trước khi khởi hành, tài xế nên dành ít phút kiểm tra lại bình ắc quy để tránh các tình huống phát sinh đáng tiếc. Chấp hành luật giao thông



Để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi muốn dừng lại hoặc vào cua, phải chuyển làn đường, quan sát kỹ và ra tín hiệu trong thời gian đủ lâu để xe phía sau có thể nhận diện. Theo VTC News