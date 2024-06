Quả chôm chôm rất tốt cho sức khỏe do chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, đồng, kali, calcium…Trên thị trường có nhiều loại chôm chôm khác nhau, do đó kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ là điều cần thiết để luôn mua được những quả ngon nhất để ăn hoặc biếu tặng, thắp hương.

Kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ

Với bí quyết chọn chôm chôm dưới đây, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn mua được những quả chôm chôm ngon, đảm bảo chất lượng.

Quan sát vỏ ngoài



Quan sát vỏ ngoài là một trong những kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ. (Ảnh: Tiki)