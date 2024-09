Kinh hoàng nữ nhân viên sở thú bị gấu trúc tấn công

Một vụ việc đáng báo động đã xảy ra tại sở thú Trùng Khánh, Trung Quốc khi một con gấu trúc 9 tuổi tên Ding Ding bất ngờ tấn công một nữ nhân viên. Your browser does not support the video tag.

Con gấu trúc bất ngờ tấn công một nữ nhân viên. Sự việc xảy ra vào ngày 19/9 và đã được nhiều người quay lại. Trong đoạn video được công khai, có thể thấy rõ chú gấu trúc hung dữ đuổi theo và cắn vào cánh tay của người phụ nữ khi cô nằm dưới đất. Nạn nhân đã cố gắng chống trả bằng cách đá vào con vật và liên tục kêu cứu. May mắn thay, cô đã thoát được khỏi sự tấn công và chạy về phía lối ra. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, nữ nhân viên đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và không bị thương quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vụ việc này đã gây ra sự hoang mang lớn trong cộng đồng và đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn trong các vườn thú. Đại diện sở thú Trùng Khánh cho biết hiện đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cả nhân viên bị nạn và con gấu trúc đều được các chuyên gia chăm sóc để ổn định tâm lý. Đồng thời, sở thú cũng sẽ tăng cường các biện pháp an ninh và theo dõi sát sao tình trạng của Ding Ding để đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự. Các chuyên gia động vật học cho biết, gấu trúc mặc dù là loài động vật hiền lành nhưng vẫn có thể trở nên hung dữ nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc khi chúng đang trong mùa sinh sản. Việc tiếp xúc gần với gấu trúc, đặc biệt là trong môi trường nuôi nhốt, luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Theo Người đưa tin